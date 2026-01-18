Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Трубин сыграл 100 матчей в карьере без пропущенных мячей

Вспомним все «сухие» игры голкипера за Бенфику, Шахтер и сборную Украины

Трубин сыграл 100 матчей в карьере без пропущенных мячей
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин сыграл 100-й матч в карьере без пропущенных мячей.

Произошло это в выездном поединке 18 тура чемпионата Португалии, в котором «орлы» победили Риу Аве со счетом 2:0.

После сегодняшней встречи в активе Трубина 54 «сухих» поединка за Бенфику, 39 – за Шахтер и 7 – за сборную Украины.

Матчи Анатолия Трубина без пропущенных мячей (100)

  • 54 – Бенфика
  • 39 – Шахтер
  • 7 – сборная Украины

Матчи без пропущенных мячей Анатолия Трубина за Бенфику во всех турнирах (54)

  • 17.01.2026: ЧП, Риу Аве – Бенфика – 0:2
  • 22.12.2025: ЧП, Бенфика – Фомаликан – 1:0
  • 17.12.2025: КП, Фаренсе – Бенфика – 0:2
  • 14.12.2025: ЧП, Морейренсе – Бенфика – 0:4
  • 10.12.2025: ЛЧ, Бенфика – Наполи – 2:0
  • 25.11.2025: ЛЧ, Аякс – Бенфика – 0:2
  • 01.11.2025: ЧП, Витория – Бенфика – 0:3
  • 25.10.2025: ЧП, Бенфика – Арока – 5:0
  • 05.10.2025: ЧП, Порту – Бенфика – 0:0
  • 20.09.2025: ЧП, AVS – Бенфика – 0:3
  • 27.08.2025: ЛЧ, Бенфика – Фенербахче – 1:0
  • 20.08.2025: ЛЧ, Фенербахче – Бенфика – 0:0
  • 16.08.2025: ЧП, Эштрела – Бенфика – 0:1
  • 12.08.2025: ЛЧ, Бенфика – Ницца – 2:0
  • 06.08.2025: ЛЧ, Ницца – Бенфика – 0:2
  • 31.07.2025: СП, Спортинг – Бенфика – 0:1
  • 24.06.2025: КЧМ, Бенфика – Бавария – 1:0
  • 20.06.2025: КЧМ, Бенфика – Окленд Сити – 6:0
  • 27.04.2025: ЧП, Бенфика – AVS – 6:0
  • 19.04.2025: ЧП, Витория – Бенфика – 0:3
  • 28.03.2025: ЧП, Жил Висенте – Бенфика – 0:3
  • 15.02.2025: ЧП, Санта-Клара – Бенфика – 0:1
  • 12.02.2025: ЛЧ, Монако – Бенфика – 0:1
  • 29.01.2025: ЛЧ, Ювентус – Бенфика – 0:2
  • 17.01.2025: ЧП, Бенфика – Фомаликан – 4:0
  • 08.01.2025: КЛ, Бенфика – Брага – 3:0
  • 23.12.2024: ЧП, Бенфика – Эштурил – 3:0
  • 19.12.2024: ЧП, Насьонал – Бенфика – 0:2
  • 11.12.2024: ЛЧ, Бенфика – Болонья – 0:0
  • 07.12.2024: ЧП, Бенфика – Витория – 1:0
  • 01.12.2024: ЧП, Арока – Бенфика – 0:2
  • 30.10.2024: КЛ, Бенфика – Санта-Клара – 3:0
  • 27.10.2024: ЧП, Бенфика – Риу Аве – 5:0
  • 02.10.2024: ЛЧ, Бенфика – Атлетико – 4:0
  • 23.09.2024: ЧП, Боавишта - Бенфика - 0:3
  • 24.08.2024: ЧП, Бенфика – Эштрела – 1:0
  • 17.08.2024: ЧП, Бенфика – Коза Пия – 3:0
  • 12.05.2024: ЧП, Бенфика – Арока – 5:0
  • 29.03.2024: ЧП, Бенфика – Шавиш – 1:0
  • 17.03.2024: ЧП, Каза Пия – Бенфика – 0:1
  • 14.03.2024: ЛЕ, Рейнджерс – Бенфика – 0:1
  • 25.02.2024: ЧП, Бенфика – Портимоненсе – 4:0
  • 22.02.2024: ЛЕ, Тулуза – Бенфика – 0:0
  • 04.02.2024: ЧП, Бенфика – Жил Висенте – 3:0
  • 19.01.2024: ЧП, Бенфика – Боавишта – 2:0
  • 06.01.2024: ЧП, Арока – Бенфика – 0:3
  • 29.12.2023: ЧП, Бенфика – Фомаликан – 3:0
  • 17.12.2023: ЧП, Брага – Бенфика – 0:1
  • 03.12.2023: ЧП, Морейренсе – Бенфика – 0:0
  • 25.11.2023: КП, Бенфика – Фомаликан – 2:0
  • 04.11.2023: ЧП, Шавиш – Бенфика – 0:2
  • 31.10.2023: КЛ, Арока – Бенфика – 0:2
  • 07.10.2023: ЧП, Эштурил – Бенфика – 0:1
  • 29.09.2023: ЧП, Бенфика – Порту – 1:0

«Сухие» матчи Анатолия Трубина за Бенфику по сезонам (54)

  • 2023/24 – 17
  • 2024/25 – 21
  • 2025/26 – 16

Матчи без пропущенных мячей Анатолия Трубина за Шахтер во всех турнирах (39)

  • 28.05.2023: УПЛ, Шахтер – Днепр-1 – 3:0
  • 24.05.2023: УПЛ, Заря – Шахтер – 0:3
  • 13.05.2023: УПЛ, Ингулец – Шахтер – 0:2
  • 03.05.2023: УПЛ, Шахтер – Минай – 1:0
  • 16.04.2023: УПЛ, Шахтер – Львов – 2:0
  • 08.04.2023: УПЛ, Шахтер – Металлист – 1:0
  • 19.03.2023: УПЛ, Шахтер – Рух – 2:0
  • 12.03.2023: УПЛ, Кривбасс – Шахтер – 0:3
  • 05.03.2023: УПЛ, Металлист 1925 – Шахтер – 0:7
  • 05.11.2022: УПЛ, Шахтер – Ингулец – 3:0
  • 19.10.2022: УПЛ, Шахтер – Колос – 3:0
  • 02.09.2022: УПЛ, Рух – Шахтер – 0:1
  • 28.08.2022: УПЛ, Шахтер – Кривбасс – 1:0
  • 23.08.2022: УПЛ, Шахтер – Металлист 1925 – 0:0
  • 28.11.2021: УПЛ, Ингулец – Шахтер – 0:1
  • 20.11.2021: УПЛ, Шахтер – Рух – 2:0
  • 23.10.2021: УПЛ, Ворскла – Шахтер – 0:2
  • 17.08.2021: ЛЧ, Монако – Шахтер – 0:1
  • 13.08.2021: УПЛ, Шахтер – Металлист 1925 – 2:0
  • 30.07.2021: УПЛ, Львов – Шахтер – 0:3
  • 09.05.2021: УПЛ, Шахтер – Ингулец – 1:0
  • 06.05.2021: УПЛ, Минай – Шахтер – 0:4
  • 10.04.2021: УПЛ, Мариуполь – Шахтер – 0:3
  • 04.04.2021: УПЛ, Ворскла – Шахтер – 0:2
  • 14.03.2021: УПЛ, Шахтер – Десна – 4:0
  • 06.03.2021: УПЛ, Олимпик – Шахтер – 0:1
  • 25.02.2021: ЛЕ, Шахтер – Маккаби Т.-А. – 1:0
  • 21.02.2021: УПЛ, Шахтер – Рух – 2:0
  • 18.02.2021: ЛЕ, Маккаби Т.-А. – Шахтер – 0:2
  • 14.02.2021: УПЛ, Колос – Шахтер – 0:0
  • 09.12.2020: ЛЧ, Интер – Шахтер – 0:0
  • 01.12.2020: ЛЧ, Шахтер – Реал – 2:0
  • 28.11.2020: УПЛ, Днепр-1 – Шахтер – 0:1
  • 08.11.2020: УПЛ, Динамо – Шахтер – 0:3
  • 27.10.2020: ЛЧ, Шахтер – Интер – 0:0
  • 23.02.2020: УПЛ, Шахтер – Десна – 1:0
  • 15.07.2020: УПЛ, Шахтер – Колос – 2:0
  • 14.06.2020: УПЛ, Колос – Шахтер – 0:1
  • 26.05.2019: УПЛ, Шахтер – Мариуполь – 4:0

«Сухие» матчи Анатолия Трубина за Шахтер по сезонам (39)

  • 2018/19 – 1
  • 2019/20 – 3
  • 2020/21 – 15
  • 2021/22 – 6
  • 2022/23 – 14

Матчи без пропущенных мячей Анатолия Трубина за сборную Украины (7)

  • 16.11.2025: ЧМ (квал.), Украина – Исландия – 2:0
  • 11.10.2024: ЛН, Украина – Грузия – 1:0
  • 26.06.2024: ЧЕ, Украина – Бельгия – 0:0
  • 03.06.2024: ТМ, Германия – Украина – 0:0
  • 20.11.2023: ЧЕ (квал.), Украина – Италия – 0:0
  • 14.10.2023: ЧЕ (квал.), Украина – Северная Македония – 2:0
  • 19.06.2023: ЧЕ (квал.), Украина – Мальта – 1:0
Анатолий Трубин Шахтер Донецк Бенфика сборная Украины по футболу
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
