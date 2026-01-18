Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Колос подпишет форварда из европейского чемпионата. Игрок провалил сезон
Украина. Премьер лига
18 января 2026, 11:06 | Обновлено 18 января 2026, 11:16
Ардит Тахири станет игроком ковалевского клуба

Instagram. Ардит Тахири

Ковалевский Колос подпишет косоварского форварда Ардита Тахири, принадлежащего местному ФК Лапе. Об этом пишет ТаТоТакое.

По информации источника, 23-летний косовар подпишет с украинским клубом контракт на 3 года сразу после прохождения медицинского осмотра.

Все детали перехода между руководителями клубов согласованы. По данным IndeksOnline, сумма трансфера составит 100 тысяч евро + 50 тысяч бонусов, также «Лапи» получит 25% от суммы последующей продажи.

Тахири выступал за сборную Косово U-21, предыдущий сезон провел в аренде в финском ХИКе, где провел 8 матчей и не отличился результативными действиями.

В нынешнем сезоне Колос занимает шестое место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 25 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей.

Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
