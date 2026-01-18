Колос подпишет форварда из европейского чемпионата. Игрок провалил сезон
Ардит Тахири станет игроком ковалевского клуба
Ковалевский Колос подпишет косоварского форварда Ардита Тахири, принадлежащего местному ФК Лапе. Об этом пишет ТаТоТакое.
По информации источника, 23-летний косовар подпишет с украинским клубом контракт на 3 года сразу после прохождения медицинского осмотра.
Все детали перехода между руководителями клубов согласованы. По данным IndeksOnline, сумма трансфера составит 100 тысяч евро + 50 тысяч бонусов, также «Лапи» получит 25% от суммы последующей продажи.
Тахири выступал за сборную Косово U-21, предыдущий сезон провел в аренде в финском ХИКе, где провел 8 матчей и не отличился результативными действиями.
В нынешнем сезоне Колос занимает шестое место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 25 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
17–19 января состоятся поединки 22-го тура чемпионата Англии
Украинец оформил дубль в прошлом матче