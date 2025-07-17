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Украина. Премьер лига
17 июля 2025, 19:55 |
126
0

«Было нелегко». Патрик ван Луевен прокомментировал игру с Гезтепе

Украинский коллектив уступил со счетом 1:2

17 июля 2025, 19:55 |
126
0
«Было нелегко». Патрик ван Луевен прокомментировал игру с Гезтепе
Getty Images/Global Images Ukraine. Патрик ван Леувен

Нидерландский тренер «Кривбасса» Патрик ван Леувен дал комментариев после матча с турецким «Гезтепе», в котором его команда уступила со счетом 1:2:

– Что вы увидели сегодня на поле? Какие выводы можете сделать?

– Как мы и обсуждали с командой перед игрой, ожидали очень интересное противостояние. Знали, что играем против сильного соперника, с технически и индивидуально сильными игроками, поэтому каждый наш футболист должен был быть максимально сконцентрированным. Мы ждали действительно качественный спарринг, где ребята смогут продемонстрировать не на словах, а на деле результаты своей ежедневной работы на тренировках.

Было нелегко бороться с таким соперником, но как только мяч сдвинулся с места – мы быстро вошли в игру. Команда показала, что умеет играть в качественный футбол, и мне понравился этот боевой настрой. В первом тайме пропустили со стандарта, во втором – сумели отыграть один мяч, создавали опасные моменты даже после замен. Счет 1:2 – поражение, но во время сборов для меня цифры на табло не главное. Сейчас важно, что все совершенствуются и набирают форму.

Как проходит адаптация новых футболистов в коллективе?

– Могу сказать, что все легионеры получили очень теплый прием от украинских исполнителей команды. Игроки, которые выступали за Кривбасс в прошлом сезоне, активно помогают новичкам адаптироваться. Командная атмосфера действительно сильная – новые футболисты быстро влились в коллектив и уже стали его неотъемлемой частью.

– Номинальный защитник Бандейра во второй раз на сборах отмечается голом. У «Кривбасса» новый бомбардир?

– Мы довольны тем, что команда забивает в каждом матче - это очень позитивный сигнал. Постоянно общаемся с игроками о реализации моментов, обсуждаем подходы и стратегии. Я убежден, что забивать должны не только нападающие – полузащитники тоже должны присоединяться к атакам и отмечаться голами.

–​​​​​​​ Как будете готовить команду к последнему спаррингу - против загребского «Динамо»?

– Подход к подготовке – стабильный, как и перед каждой игрой. У нас небольшой интервал между матчами, поэтому во втором тайме делаем много замен – это дает возможность всем игрокам получить игровое время и быть готовыми к следующим поединкам. Уже на следующий вечер у нас тренировка, а дальше – уже более серьезная подготовка к субботнему спаррингу. Мы готовы к финальной игре этих сборов.

Ранее сообщалось о том, что «Кривбасс» отправил сына именитого игрока в аренду.

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Патрик ван Леувен Кривбасс Кривой Рог Гезтепе Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ
Даниил Кирияка Источник: ФК Кривбасс
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