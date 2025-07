Шахтер получил трансферное предложение от топ-клуба Бундеслиги

Немецкий клуб «РБ Лейпциг» активно работает над трансфером 21-летнего полузащитника «Шахтера» Марлона Гомеса.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, донецкий клуб получил предложение от «РБ Лейпциг» по бразильцу.

«Горняки» оперативно отказали представителю Бундеслиги. «РБ Лейпциг» планирует в ближайшее время вернуться с новым предложением по Марлону.

Гомес присоединился к украинскому клубу в начале 2024 года. За это время полузащитник отыграл 48 матчей, забил восемь мячей и отдал пять ассистов.

🚨🔴⚪️ EXCL: RB Leipzig working on deal to sign Brazilian midfielder Marlon Gomes from Shakhtar Donetsk.



Initial bid has been sent and Shakhtar have rejected with RB Leipzig expected to return for 21 year old midfielder. pic.twitter.com/2Mk7GHJNZF