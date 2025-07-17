Озвучен стадион, где Шахтер будет проводить домашние матчи в еврокубках

Донецкий «Шахтер» определился с местом проведения домашних матчей в еврокубках во время сезона 2025/26.

«Горняки» достигли договоренности с футбольным клубом «Висла» и будут играть номинальные поединки дома в польском городе Краков на «Городском стадионе имени Генрика Реймана».

В ближайшее время украинский клуб объявит о датах и порядке продажи билетов на следующие домашние матчи.

«Мы рады вернуться в Польшу, где имеем положительный опыт проведения еврокубковых матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА. Выбор Кракова был неслучайным – для нас это удобная локация с точки зрения логистики, а главное, что это город, где любят футбол, поэтому мы надеемся на искреннее гостеприимство местных болельщиков.

Также понимаем, что в Польше проживает очень много украинцев, в частности беженцев, поэтому мы рассчитываем на их мощную поддержку и энергию. Спасибо руководству ФК «Висла» и городу Краков за то, что пошли нам навстречу, и уверены, что наше сотрудничество станет положительным опытом для всех сторон. С нетерпением ждем матчей еврокубкового сезона в Кракове!», – сказал генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин.

Напомним, что в первом раунде квалификации Лиги Европы «Шахтер» принимал финский клуб «Ильвес» Тампере в словенской Любляне на стадионе «Олимпия» (6:0).