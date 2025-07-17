Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Цинциннати – Интер Майами – 3:0. Шок для Месси Видео голов и обзор матча
МЛС США
Цинциннати
17.07.2025 02:30 – FT 3 : 0
Интер Майами
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Major League Soccer
17 июля 2025, 04:53 |
111
0

Цинциннати – Интер Майами – 3:0. Шок для Месси Видео голов и обзор матча

Месси и компания играют с одним из лидеров чемпионата.

17 июля 2025, 04:53 |
111
0
Цинциннати – Интер Майами – 3:0. Шок для Месси Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

17 июля в MLS встретились «Цинциннати» и «Интер Майами».

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано сделал ставку на скорый гол. Это было видно, ведь гости с первой минуты пошли вперед.

Но в итоге это лишь дало больше простора сопернику. Игроки «Цинциннати» первыми создали опасный момент.

На 17-й минуте хозяева поля открыли счет. Элеасар Валенсуэла стал автором гола.

Во втором тайме игроки «Цинциннати» удвоили преимущество – отличился Эвандер. На 71-й минуте Эвандер довел счет до разгромного.

MLS. 17 июля

Цинциннати – Интер Майами – 3:0 (второй тайм)

Голы: Веленсуела, 17, Эвандер, 50, 71

Гол Веленсуели. 1:0

Гол Эвандера. 2:0

Гол Эвандера. 3:0

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Эвандер Феррейра (Цинциннати).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Эвандер Феррейра (Цинциннати).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Gerardo Valenzuela (Цинциннати).
По теме:
Сантос – Фламенго – 1:0. Как забил Неймар. Видео гола и обзор матча
Месси не помог. Интер Майами потерпел разгромное поражение
Гол на 90-й минуте. Норвегия и Италия определили полуфиналиста женского ЧЕ
Major League Soccer (MLS) Цинциннати (MLS) Интер Майами видео голов и обзор Лионель Месси
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин получил предложение от Челси и МЮ. Он решил, за кого играть
Футбол | 16 июля 2025, 07:42 32
Лунин получил предложение от Челси и МЮ. Он решил, за кого играть
Лунин получил предложение от Челси и МЮ. Он решил, за кого играть

Вратарь хочет остаться в Мадриде

Ламин ЯМАЛЬ – о 10-м номере: «Напишу собственную историю»
Футбол | 17 июля 2025, 02:10 0
Ламин ЯМАЛЬ – о 10-м номере: «Напишу собственную историю»
Ламин ЯМАЛЬ – о 10-м номере: «Напишу собственную историю»

Футболист сменил игровой номер на клубном уровне

Шахтер получил запрос от двукратного победителя ЛЧ о переходе Судакова
Футбол | 16.07.2025, 21:30
Шахтер получил запрос от двукратного победителя ЛЧ о переходе Судакова
Шахтер получил запрос от двукратного победителя ЛЧ о переходе Судакова
Луис Энрике принял решение по Забарному после катастрофы на КЧМ-2025
Футбол | 16.07.2025, 06:30
Луис Энрике принял решение по Забарному после катастрофы на КЧМ-2025
Луис Энрике принял решение по Забарному после катастрофы на КЧМ-2025
Джозеф ПАРКЕР: «Усик – Дюбуа? Он его разберет и закончит досрочно»
Бокс | 16.07.2025, 06:12
Джозеф ПАРКЕР: «Усик – Дюбуа? Он его разберет и закончит досрочно»
Джозеф ПАРКЕР: «Усик – Дюбуа? Он его разберет и закончит досрочно»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Игрок подтвердил. Известный украинский клуб прекратит существование
Игрок подтвердил. Известный украинский клуб прекратит существование
15.07.2025, 08:52 6
Футбол
Прыжки в высоту. Юлия Левченко взяла 1.97, но стала лишь второй в Брешии
Прыжки в высоту. Юлия Левченко взяла 1.97, но стала лишь второй в Брешии
15.07.2025, 22:23 2
Другие виды
Это поворот. Лунина хочет купить клуб Ла Лиги, который будет играть в ЛЧ
Это поворот. Лунина хочет купить клуб Ла Лиги, который будет играть в ЛЧ
15.07.2025, 08:58 17
Футбол
ПСЖ хочет обновить трансферный рекорд после позора на КЧМ. Цель – не Ямаль
ПСЖ хочет обновить трансферный рекорд после позора на КЧМ. Цель – не Ямаль
15.07.2025, 15:49 7
Футбол
ФЛИК: «Я больше не могу это терпеть, хочу, чтобы он ушел из Барсы»
ФЛИК: «Я больше не могу это терпеть, хочу, чтобы он ушел из Барсы»
16.07.2025, 07:06
Футбол
Лига наций. Украина добыла валидольную победу над аутсайдером
Лига наций. Украина добыла валидольную победу над аутсайдером
16.07.2025, 16:26 41
Волейбол
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после победы над Нидерландами?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после победы над Нидерландами?
16.07.2025, 16:53 7
Волейбол
Досрочное завершение из-за драки. Динамо уступило Осиеку на сборах
Досрочное завершение из-за драки. Динамо уступило Осиеку на сборах
16.07.2025, 19:42 108
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем