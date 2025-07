Цинциннати – Интер Майами – 3:0. Шок для Месси Видео голов и обзор матча

17 июля в MLS встретились «Цинциннати» и «Интер Майами».

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано сделал ставку на скорый гол. Это было видно, ведь гости с первой минуты пошли вперед.

Но в итоге это лишь дало больше простора сопернику. Игроки «Цинциннати» первыми создали опасный момент.

На 17-й минуте хозяева поля открыли счет. Элеасар Валенсуэла стал автором гола.

Во втором тайме игроки «Цинциннати» удвоили преимущество – отличился Эвандер. На 71-й минуте Эвандер довел счет до разгромного.

MLS. 17 июля

Цинциннати – Интер Майами – 3:0 (второй тайм)

Голы: Веленсуела, 17, Эвандер, 50, 71

Гол Веленсуели. 1:0

Magic from Luca and Dado. 💫 pic.twitter.com/qyQ9pxA1f2

Гол Эвандера. 2:0

Evander with goals in five straight 🫡 pic.twitter.com/1SDApCaIVp