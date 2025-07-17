Цинциннати – Интер Майами – 3:0. Шок для Месси Видео голов и обзор матча
Месси и компания играют с одним из лидеров чемпионата.
17 июля в MLS встретились «Цинциннати» и «Интер Майами».
Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано сделал ставку на скорый гол. Это было видно, ведь гости с первой минуты пошли вперед.
Но в итоге это лишь дало больше простора сопернику. Игроки «Цинциннати» первыми создали опасный момент.
На 17-й минуте хозяева поля открыли счет. Элеасар Валенсуэла стал автором гола.
Во втором тайме игроки «Цинциннати» удвоили преимущество – отличился Эвандер. На 71-й минуте Эвандер довел счет до разгромного.
MLS. 17 июля
Цинциннати – Интер Майами – 3:0 (второй тайм)
Голы: Веленсуела, 17, Эвандер, 50, 71
Гол Веленсуели. 1:0
Magic from Luca and Dado. 💫 pic.twitter.com/qyQ9pxA1f2— FC Cincinnati (@fccincinnati) July 17, 2025
Гол Эвандера. 2:0
Evander with goals in five straight 🫡 pic.twitter.com/1SDApCaIVp— FC Cincinnati (@fccincinnati) July 17, 2025
Гол Эвандера. 3:0
Even better than advertised. 🔟🤩 pic.twitter.com/9sZwgdv5K1— FC Cincinnati (@fccincinnati) July 17, 2025
События матча
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