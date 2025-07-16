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17 июля на TQL Стэдиум пройдет матч регулярного сезона МЛС, в котором Цинциннати встретится с Интер Майами. Поединок начнется в 02:30 по киевскому времени.

Цинциннати

Команда постепенно набирала обороты. В 2023-м году она стала вообще лучшей во всем регулярном сезоне МЛС. Да и в прошлом сезоне, набрав 59 очков, стали третьими в своей конференции, правда, в первом же раунде плей-офф в упорной борьбе уступили Нью-Йорк Сити (после обмена победами в решающем поединке была нулевая ничья, и послематчевые пенальти, где повезло соперникам).

В новом раунде были неудачи - и из Кубка чемпионов КОНКАКАФ рано вылетели, и в мае - начале июня не могли выиграть четырежды кряду. Но потом снова получилось выдать серию побед, которая позволила подняться в лидеры розыгрыша. Причем акцент был на атаку, пропускают при этом в ответ довольно часто. В прошлом туре с Коламбус Крю это особенно проявилось: уступили 2:4.

Интер Майами

Клуб развивается под эгидой Бекхэма, и не может ставить перед собой не амбициозные цели. Тем более что он, по сути, превратился в пристанище для возрастных звезд из Барселоны во главе с Месси. Но пока что были отдельные успехи: взяли Кубок Лиг, показали с отрывом лучший результат в регулярном розыгрыше - но потом сразу был вылет в первом же, дебютном раунде плей-офф.

Таким же противоречивым получается и нынешний сезон, что проходят уже под руководством Маскерано. Дошли до полуфинала Кубка чемпионов КОНКАКАФ, но там дважды уступили Ванкувер Уайткепс, вышли в клубном чемпионате мира в плей-офф, но для того, чтобы уступить ПСЖ 0:4. Остается МЛС, где нет такого максимального результата, как в 2024-м году, но получается тоже неплохо. Вернувшись из мирового турнира, Месси и компания обыграли и Монреаль, и Революшн. В прошлом туре с Нэшвиллом тоже выжали максимум, закончив на 2:1.

Статистика личных встреч

У Цинциннати было четыре победы при паре ничьих. Но в августе прошлого года клуб уступил 0:2 во Флориде.

Прогноз

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Цинциннати – 2,34, ничья – 3,91, победа Интер Майами – 2,79. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Букмекерские конторы ждут победы хозяев поля. Но, кажется, гости снова набрали форму и смогут не проиграть (коэффициент - 1,66).