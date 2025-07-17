Месси не помог. Интер Майами потерпел разгромное поражение

В ночь на 17 июля в MLS встречались «Цинциннати» и «Интер Майами».

Хозяева поля уже на 16-й минуте вышли вперед. Лука Орельяно вывел на ударную позицию Элеасара Валенсуэлу, и тот переиграл голкипера с близкого расстояния.

Во втором тайме интрига исчезла окончательно. На 50-й минуте бразилец Эвандер удвоил преимущество «Цинциннати». А на 71-й минуте тот же Эвандер довел счет до разгромного.

Любые попытки «Интер Майами» отыграться защитники «Цинциннати» уверенно останавливали.

Хозяева не только одержали убедительную победу, но и прервали голевую серию Лионеля Месси, которая длилась шесть матчей.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

MLS. 17 июля

Цинциннати – Интер Майами – 3:0

Голы: Валенсуэла, 16, Эвандер, 50, 71