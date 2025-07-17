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МЛС США
Цинциннати
17.07.2025 02:30 – FT 3 : 0
Интер Майами
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Major League Soccer
17 июля 2025, 04:43 | Обновлено 17 июля 2025, 04:45
27
0

Месси не помог. Интер Майами потерпел разгромное поражение

Команда «Цинциннати» была лучшей на поле

17 июля 2025, 04:43 | Обновлено 17 июля 2025, 04:45
27
0
Месси не помог. Интер Майами потерпел разгромное поражение
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 17 июля в MLS встречались «Цинциннати» и «Интер Майами».

Хозяева поля уже на 16-й минуте вышли вперед. Лука Орельяно вывел на ударную позицию Элеасара Валенсуэлу, и тот переиграл голкипера с близкого расстояния.

Во втором тайме интрига исчезла окончательно. На 50-й минуте бразилец Эвандер удвоил преимущество «Цинциннати». А на 71-й минуте тот же Эвандер довел счет до разгромного.

Любые попытки «Интер Майами» отыграться защитники «Цинциннати» уверенно останавливали.

Хозяева не только одержали убедительную победу, но и прервали голевую серию Лионеля Месси, которая длилась шесть матчей.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

MLS. 17 июля

Цинциннати – Интер Майами – 3:0

Голы: Валенсуэла, 16, Эвандер, 50, 71

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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