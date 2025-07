ВИДЕО. Ровно 11 лет назад сборная Германии добыла четвертый трофей ЧМ

11 лет назад сборная Германии в четвертый раз в своей истории стала чемпионом мира.

13 июля 2014 года состоялся финальный матч ЧМ между сборными Германии и Аргентины. Команды не смогли выявить победителя в основное время поединка, поэтому игра перешла в дополнительное время, где на 113-й минуте Марио Гетце забил гол, который решил судьбу встречи.

На пути к финалу немцы обыграли сборные Португалии (4:0), США (1:0), Алжира (2:1), Франции (1:0) и Бразилии (7:1). Единственный поединок, в котором немцы не смогли одержать победу был против сборной Ганы (2:2).

📅 On this day, in 2014, Germany won their fourth World Cup thanks to 𝗧𝗛𝗔𝗧 Mario Götze strike in extra-time against Argentina. 🇩🇪🏆 pic.twitter.com/MrOoUe3Qii