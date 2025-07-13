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  4. ВИДЕО. Ровно 11 лет назад сборная Германии добыла четвертый трофей ЧМ
Чемпионат мира
13 июля 2025, 12:51 |
141
0

ВИДЕО. Ровно 11 лет назад сборная Германии добыла четвертый трофей ЧМ

Немцы в дополнительное время забили победный мяч в ворота сборной Аргентины

13 июля 2025, 12:51 |
141
0
ВИДЕО. Ровно 11 лет назад сборная Германии добыла четвертый трофей ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

11 лет назад сборная Германии в четвертый раз в своей истории стала чемпионом мира.

13 июля 2014 года состоялся финальный матч ЧМ между сборными Германии и Аргентины. Команды не смогли выявить победителя в основное время поединка, поэтому игра перешла в дополнительное время, где на 113-й минуте Марио Гетце забил гол, который решил судьбу встречи.

На пути к финалу немцы обыграли сборные Португалии (4:0), США (1:0), Алжира (2:1), Франции (1:0) и Бразилии (7:1). Единственный поединок, в котором немцы не смогли одержать победу был против сборной Ганы (2:2).

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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