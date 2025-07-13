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Major League Soccer
13 июля 2025, 12:27 |
149
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Нэшвилл стал очередным клубом, которому Месси забил со штрафного

Кому еще аргентинец забивал со штрафного?

13 июля 2025, 12:27 |
149
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Нэшвилл стал очередным клубом, которому Месси забил со штрафного
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В матче против «Нэшвилла» Лионель Месси забил свой 69-й гол прямым ударом со штрафного.

Аргентинский форвард забил 50 голов со штрафного за «Барселону», 11 – за сборную Аргентины, 6 – за «Интер Майами» и 2 – за «ПСЖ».

Перечень всех команд, кому забивал Лионель Месси со штрафного:

  • 6 – Эспаньол, Атлетик
  • 5 – Севилья
  • 3 – Атлетико, Сельта
  • 2 – Альмерия, Депортиво, Реал, Гранада, Бетис, Панама, Вильярреал, Алавес, Эквадор
  • 1 – Динамо Киев, Мальорка, Парагвай, Уругвай, Аякс, Нигерия, США, Колумбия, Олимпиакос, Реал Сосьедад, Жирона, Лас-Пальмас, Леганес, ПСВ, Ливерпуль, Вальядолид, Осасуна, Валенсия, Чили, Ямайка, Ницца, Лилль, Крус Асуль, Даллас, Коламбус, Филадельфия, Порту, Нэшвилл
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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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