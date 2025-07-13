Major League Soccer13 июля 2025, 12:27 |
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Нэшвилл стал очередным клубом, которому Месси забил со штрафного
Кому еще аргентинец забивал со штрафного?
13 июля 2025, 12:27 |
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В матче против «Нэшвилла» Лионель Месси забил свой 69-й гол прямым ударом со штрафного.
Аргентинский форвард забил 50 голов со штрафного за «Барселону», 11 – за сборную Аргентины, 6 – за «Интер Майами» и 2 – за «ПСЖ».
Перечень всех команд, кому забивал Лионель Месси со штрафного:
- 6 – Эспаньол, Атлетик
- 5 – Севилья
- 3 – Атлетико, Сельта
- 2 – Альмерия, Депортиво, Реал, Гранада, Бетис, Панама, Вильярреал, Алавес, Эквадор
- 1 – Динамо Киев, Мальорка, Парагвай, Уругвай, Аякс, Нигерия, США, Колумбия, Олимпиакос, Реал Сосьедад, Жирона, Лас-Пальмас, Леганес, ПСВ, Ливерпуль, Вальядолид, Осасуна, Валенсия, Чили, Ямайка, Ницца, Лилль, Крус Асуль, Даллас, Коламбус, Филадельфия, Порту, Нэшвилл
Another free-kick goal (69) 🎯— Emilio Sansolini (@EmilioSansolini) July 13, 2025
5 braces in the last MLS games ⚽️⚽️
Messi 🔥 pic.twitter.com/rtLa8AZOZZ
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