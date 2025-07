Нэшвилл стал очередным клубом, которому Месси забил со штрафного

В матче против «Нэшвилла» Лионель Месси забил свой 69-й гол прямым ударом со штрафного.

Аргентинский форвард забил 50 голов со штрафного за «Барселону», 11 – за сборную Аргентины, 6 – за «Интер Майами» и 2 – за «ПСЖ».

Перечень всех команд, кому забивал Лионель Месси со штрафного:

Another free-kick goal (69) 🎯

5 braces in the last MLS games ⚽️⚽️



Messi 🔥 pic.twitter.com/rtLa8AZOZZ