Нэшвилл стал очередным клубом, которому Месси забил со штрафного

В матче против «Нэшвилла» Лионель Месси забил свой 69-й гол прямым ударом со штрафного.

Аргентинский форвард забил 50 голов со штрафного за «Барселону», 11 – за сборную Аргентины, 6 – за «Интер Майами» и 2 – за «ПСЖ».

Перечень всех команд, кому забивал Лионель Месси со штрафного:

6 – Эспаньол, Атлетик

5 – Севилья

3 – Атлетико, Сельта

2 – Альмерия, Депортиво, Реал, Гранада, Бетис, Панама, Вильярреал, Алавес, Эквадор

1 – Динамо Киев, Мальорка, Парагвай, Уругвай, Аякс, Нигерия, США, Колумбия, Олимпиакос, Реал Сосьедад, Жирона, Лас-Пальмас, Леганес, ПСВ, Ливерпуль, Вальядолид, Осасуна, Валенсия, Чили, Ямайка, Ницца, Лилль, Крус Асуль, Даллас, Коламбус, Филадельфия, Порту, Нэшвилл