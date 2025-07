Партнер или конкурент? К Ярмолюку в Брентфорде приедет легенда Ливерпуля

Лондонский «Брентфорд» подпишет английского полузащитника Джордана Хендерсона, сообщает авторитетный журналист издания The Athletic Дэвид Орнштейн.

Трансфер 35-летнего футболиста состоялся на правах свободного агента, ведь недавно игрок официально покинул амстердамский «Аякс».

Контракт будет подписан сроком на 2 года. Официально о сделке объявят на следующей неделе, из уважения к погибшему Диогу Жоте и его семье.

Джордан Хендерсон известен в футбольном мире выступлениями за «Ливерпуль», капитаном которого он был на протяжении почти 10 лет.

В сезоне 2024/25 Джордан Хендерсон провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 миллиона евро.

