Матчи группы D женского чемпионата Европы подарили целый ряд рекордов

На женском чемпионате Европы были сыграны матчи второго тура в группе D.

Сборная Англии победила сборную Нидерландов со счетом 4:0 , а сборная Франции – сборную Уэльса со счетом 4:1

Оба матча запомнились интересными статистическими фактами.

Джесс Фишлок из Уэльса, забив гол в ворота сборной Франции, стала самой возрастной автором гола в истории чемпионатов Европы:

Сборная Франции забила 24 гола в 9 матчах в 2025 году, что уже равно прошлогоднему показателю команды (24 гола в 16 матчах в 2024 году).

Главный тренер сборной Англии Сарина Вейгман одержала свою 13-ю победу на чемпионатах Европы, что является повторением рекорда турнира:

Алессия Руссо (сборная Англии) в матче против сборной Нидерландов сделала три результативные передачи, что стало новым рекордом турнира, начиная с 2013 года.

Лорен Джеймс совершила 8 результативных действий (5+3) за 5 матчей в составе сборной Англии на крупных турнирах, что больше, чем у любой другой игроки в сумме на ЧМ-2023 и ЧЕ-2025.

