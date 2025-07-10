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Клубный чемпионат мира
10 июля 2025, 08:37 | Обновлено 10 июля 2025, 09:13
2057
0

Тибо КУРТУА: «Ему очень нравится быть в центре внимания»

Голкипер «Реала» раскритиковал Хавьера Тебаса

10 июля 2025, 08:37 | Обновлено 10 июля 2025, 09:13
2057
0
Тибо КУРТУА: «Ему очень нравится быть в центре внимания»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа ответил президенту испанской Ла Лиги Хавьеру Тебасу, раскритиковавшему проведение клубного чемпионата мира.

Никогда не видел такого президента, как Тебас. Он всегда одинаков. Ему очень нравится быть в центре внимания.

Слышны такие комментарии от президента – это нечто, чего я не видел ни в Италии, ни в Англии, ни в НБА. Клубный чемпионат мира существует, и мы здесь. Есть то, что имеем», – сказал Куртуа.

Мадридский «Реал» не смог пробиться в финал клубного чемпионата мира, потерпев разгромное поражение в матче 1/2 финала против французского ПСЖ (0:4).

На нашем сайте доступен обзор полуфинального матча клубного чемпионата мира, в котором ПСЖ не оставил шансов мадридскому «Реалу»

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клубный чемпионат мира по футболу Реал Мадрид Тибо Куртуа Хавьер Тебас Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Олег Вахоцкий Источник: X (Twitter)
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