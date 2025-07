Тибо КУРТУА: «Ему очень нравится быть в центре внимания»

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа ответил президенту испанской Ла Лиги Хавьеру Тебасу, раскритиковавшему проведение клубного чемпионата мира.

Никогда не видел такого президента, как Тебас. Он всегда одинаков. Ему очень нравится быть в центре внимания.

Слышны такие комментарии от президента – это нечто, чего я не видел ни в Италии, ни в Англии, ни в НБА. Клубный чемпионат мира существует, и мы здесь. Есть то, что имеем», – сказал Куртуа.

Мадридский «Реал» не смог пробиться в финал клубного чемпионата мира, потерпев разгромное поражение в матче 1/2 финала против французского ПСЖ (0:4).

На нашем сайте доступен обзор полуфинального матча клубного чемпионата мира, в котором ПСЖ не оставил шансов мадридскому «Реалу»

Courtois: "Nunca he visto a un presidente como Tebas. Siempre está igual. Quiere mucho protagonismo. Escuchar esos comentarios de un presidente es algo que no he visto ni en Italia, ni en Inglaterra, ni en la NBA. El Mundial de Clubes existe y estamos aquí. Es lo que hay".