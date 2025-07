Усман Дембеле обновил целый ряд личных достижений в игре против Реала

В полуфинальном матче клубного чемпионата мира ПСЖ победил Реал со счетом 4:0.

Одним из героев встречи стал нападающий ПСЖ Усман Дембеле, который обновил свои бомбардирские достижения в составе клуба.

Француз забил свой 35-й гол в сезоне за ПСЖ во всех турнирах. Интересным фактом является то, что в предыдущих пяти сезонах Дембеле забил в сумме только 28 голов.

В составе ПСЖ только 4 футболиста ранее забивали 35 голов за сезон во всех турнирах: Карлос Бьянки, Златан Ибрагимович, Эдинсон Кавани и Килиан Мбаппе.

Усман Дембеле отличился своими результативными действиями в 7-м матче подряд, где он играет с первых минут:

Французский нападающий ПСЖ забил больше голов за ПСЖ (41) в 94 официальных матчах, чем за Барселону (40) в 185 матчах во всех турнирах.

Статистика голов Дембеле за клубами:

Усман Дембеле является лучшим игроком топ-5 европейских чемпионатов по системе гол плюс пас в 2025 году во всех турнирах:

Нападающий ПСЖ стал четвертым французским бомбардиром в полуфиналах клубного чемпионата мира после Андре-Пьера Жиньяка, Франка Рибери и Карима Бензема.

