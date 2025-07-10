Усман Дембеле обновил целый ряд личных достижений в игре против Реала
Форвард ПСЖ проводит лучший сезон в своей карьере
В полуфинальном матче клубного чемпионата мира ПСЖ победил Реал со счетом 4:0.
Одним из героев встречи стал нападающий ПСЖ Усман Дембеле, который обновил свои бомбардирские достижения в составе клуба.
Француз забил свой 35-й гол в сезоне за ПСЖ во всех турнирах. Интересным фактом является то, что в предыдущих пяти сезонах Дембеле забил в сумме только 28 голов.
В составе ПСЖ только 4 футболиста ранее забивали 35 голов за сезон во всех турнирах: Карлос Бьянки, Златан Ибрагимович, Эдинсон Кавани и Килиан Мбаппе.
Усман Дембеле отличился своими результативными действиями в 7-м матче подряд, где он играет с первых минут:
- гол в ворота Ливерпуля;
- результативная передача в матче против Астон Виллы;
- результативная передача в матче против Астон Виллы;
- гол в ворота Арсенала;
- результативная передача в матче против Арсенала;
- результативная передача в матче против Интера;
- гол и результативная передача в матче против Реала.
Французский нападающий ПСЖ забил больше голов за ПСЖ (41) в 94 официальных матчах, чем за Барселону (40) в 185 матчах во всех турнирах.
Статистика голов Дембеле за клубами:
- 41 – ПСЖ (94)
- 40 – Барселона (185)
- 12 – Ренн (29)
- 10 – Боруссия Дортмунд (50)
Усман Дембеле является лучшим игроком топ-5 европейских чемпионатов по системе гол плюс пас в 2025 году во всех турнирах:
- 36 (27+9) – Усман Дембеле (ПСЖ)
- 31 (30+1) – Килиан Мбаппе (Реал)
- 31 (17+14) – Рафинья (Барселона)
Нападающий ПСЖ стал четвертым французским бомбардиром в полуфиналах клубного чемпионата мира после Андре-Пьера Жиньяка, Франка Рибери и Карима Бензема.
🇫🇷 Ousmane Dembélé has now scored 35 goals for PSG this seasson.#FIFAClubWorldCup|#FIFACWC pic.twitter.com/v88WoY2hyh— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) July 9, 2025
👟✨#FIFACWC pic.twitter.com/elwqweMMwn— FIFA Club World Cup (@FIFACWC) July 9, 2025
Marcaram 35 + ⚽ golos pelo PSG numa época:— Playmaker (@playmaker_PT) July 9, 2025
Carlos Bianchi
Ibrahimovic
Cavani
Mbappé
Dembélé pic.twitter.com/aHFRS6cfXC
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