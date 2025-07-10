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  4. Усман Дембеле обновил целый ряд личных достижений в игре против Реала
Клубный чемпионат мира
10 июля 2025, 00:35 |
215
0

Усман Дембеле обновил целый ряд личных достижений в игре против Реала

Форвард ПСЖ проводит лучший сезон в своей карьере

10 июля 2025, 00:35 |
215
0
Усман Дембеле обновил целый ряд личных достижений в игре против Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

В полуфинальном матче клубного чемпионата мира ПСЖ победил Реал со счетом 4:0.

Одним из героев встречи стал нападающий ПСЖ Усман Дембеле, который обновил свои бомбардирские достижения в составе клуба.

Француз забил свой 35-й гол в сезоне за ПСЖ во всех турнирах. Интересным фактом является то, что в предыдущих пяти сезонах Дембеле забил в сумме только 28 голов.

В составе ПСЖ только 4 футболиста ранее забивали 35 голов за сезон во всех турнирах: Карлос Бьянки, Златан Ибрагимович, Эдинсон Кавани и Килиан Мбаппе.

Усман Дембеле отличился своими результативными действиями в 7-м матче подряд, где он играет с первых минут:

  • гол в ворота Ливерпуля;
  • результативная передача в матче против Астон Виллы;
  • результативная передача в матче против Астон Виллы;
  • гол в ворота Арсенала;
  • результативная передача в матче против Арсенала;
  • результативная передача в матче против Интера;
  • гол и результативная передача в матче против Реала.

Французский нападающий ПСЖ забил больше голов за ПСЖ (41) в 94 официальных матчах, чем за Барселону (40) в 185 матчах во всех турнирах.

Статистика голов Дембеле за клубами:

  • 41 – ПСЖ (94)
  • 40 – Барселона (185)
  • 12 – Ренн (29)
  • 10 – Боруссия Дортмунд (50)

Усман Дембеле является лучшим игроком топ-5 европейских чемпионатов по системе гол плюс пас в 2025 году во всех турнирах:

  • 36 (27+9) – Усман Дембеле (ПСЖ)
  • 31 (30+1) – Килиан Мбаппе (Реал)
  • 31 (17+14) – Рафинья (Барселона)

Нападающий ПСЖ стал четвертым французским бомбардиром в полуфиналах клубного чемпионата мира после Андре-Пьера Жиньяка, Франка Рибери и Карима Бензема.

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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