Усман Дембеле обновил целый ряд личных достижений в игре против Реала

В полуфинальном матче клубного чемпионата мира ПСЖ победил Реал со счетом 4:0.

Одним из героев встречи стал нападающий ПСЖ Усман Дембеле, который обновил свои бомбардирские достижения в составе клуба.

Француз забил свой 35-й гол в сезоне за ПСЖ во всех турнирах. Интересным фактом является то, что в предыдущих пяти сезонах Дембеле забил в сумме только 28 голов.

В составе ПСЖ только 4 футболиста ранее забивали 35 голов за сезон во всех турнирах: Карлос Бьянки, Златан Ибрагимович, Эдинсон Кавани и Килиан Мбаппе.

Усман Дембеле отличился своими результативными действиями в 7-м матче подряд, где он играет с первых минут:

гол в ворота Ливерпуля;

результативная передача в матче против Астон Виллы;

результативная передача в матче против Астон Виллы;

гол в ворота Арсенала;

результативная передача в матче против Арсенала;

результативная передача в матче против Интера;

гол и результативная передача в матче против Реала.

Французский нападающий ПСЖ забил больше голов за ПСЖ (41) в 94 официальных матчах, чем за Барселону (40) в 185 матчах во всех турнирах.

Статистика голов Дембеле за клубами:

41 – ПСЖ (94)

40 – Барселона (185)

12 – Ренн (29)

10 – Боруссия Дортмунд (50)

Усман Дембеле является лучшим игроком топ-5 европейских чемпионатов по системе гол плюс пас в 2025 году во всех турнирах:

36 (27+9) – Усман Дембеле (ПСЖ)

31 (30+1) – Килиан Мбаппе (Реал)

31 (17+14) – Рафинья (Барселона)

Нападающий ПСЖ стал четвертым французским бомбардиром в полуфиналах клубного чемпионата мира после Андре-Пьера Жиньяка, Франка Рибери и Карима Бензема.

🇫🇷 Ousmane Dembélé has now scored 35 goals for PSG this seasson.#FIFAClubWorldCup|#FIFACWC pic.twitter.com/v88WoY2hyh — FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) July 9, 2025