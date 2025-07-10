Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хаби Алонсо назвал виновных в позорном фиаско Реала в ПСЖ
Испания
10 июля 2025, 07:34 | Обновлено 10 июля 2025, 07:59
1730
1

Хаби Алонсо назвал виновных в позорном фиаско Реала в ПСЖ

Тренер указал на ошибки центральных защитников

10 июля 2025, 07:34 | Обновлено 10 июля 2025, 07:59
1730
1
Хаби Алонсо назвал виновных в позорном фиаско Реала в ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

9 июля прошел матч 1/2 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Реал Мадрид (Испания).

Поединок прошел на стадионе Мет-Лайф Стедиум в Ист-Ратерфорде. Парижане разгромили мадридцев со счетом 4:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После завершения матча тренер мадридцев Хаби Алонсо указал на ошибки Рауля Асенсио и Антонио Рюдигера, благодаря которым парижане забили два гола в первые десять минут.

«Вы устроили сегодня просто день подарков», – сказал Алонсо.

В финале клубного чемпионата мира ПСЖ сыграет с Челси.

По теме:
Хаби АЛОНСО: «ПСЖ – это проект, который создавался сезонами»
ФОТО. Гонсалу Рамуш посвятил свой гол в ворота Реала погибшему Диогу Жоте
ПСЖ продлит контракт с испанским полузащитником
Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ ПСЖ - Реал Мадрид Хаби Алонсо Антонио Рюдигер Рауль Асенсио
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кто возьмет трофей? Определена финальная пара клубного чемпионата мира 2025
Футбол | 10 июля 2025, 06:23 7
Кто возьмет трофей? Определена финальная пара клубного чемпионата мира 2025
Кто возьмет трофей? Определена финальная пара клубного чемпионата мира 2025

В решающем матче в Ист-Резерфорде 13 июля сыграют Челси и ПСЖ

Воздух стал чище. Определены обе полуфинальные пары Уимблдона-2025 у женщин
Теннис | 09 июля 2025, 18:59 39
Воздух стал чище. Определены обе полуфинальные пары Уимблдона-2025 у женщин
Воздух стал чище. Определены обе полуфинальные пары Уимблдона-2025 у женщин

9 июля Ига Свентек выбила Людмилу Самсонову, а Белинда Бенчич одолела Мирру Андрееву

Мбаппе в шоке. ПСЖ легко разгромил Реал и вышел в финал КЧМ
Футбол | 09.07.2025, 23:59
Мбаппе в шоке. ПСЖ легко разгромил Реал и вышел в финал КЧМ
Мбаппе в шоке. ПСЖ легко разгромил Реал и вышел в финал КЧМ
Джозеф ПАРКЕР: «Зачем Дюбуа это сделал? В этом нет никакого смысла»
Бокс | 09.07.2025, 08:56
Джозеф ПАРКЕР: «Зачем Дюбуа это сделал? В этом нет никакого смысла»
Джозеф ПАРКЕР: «Зачем Дюбуа это сделал? В этом нет никакого смысла»
Легия – Актобе. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 10.07.2025, 07:19
Легия – Актобе. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Легия – Актобе. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
SHN
А с БД подарков не было?
Там тоже надар ли. Особенно Рюдигер 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ливерпуль расторг контракт с Жотой. Это сделано умышленно
Ливерпуль расторг контракт с Жотой. Это сделано умышленно
09.07.2025, 12:21 5
Футбол
Украинский клуб хочет играть в зарубежном чемпионате. Ему дали ответ
Украинский клуб хочет играть в зарубежном чемпионате. Ему дали ответ
09.07.2025, 01:45 13
Хоккей
Александр УСИК: «Это плохо. Очень плохо. Тебя хватит на два-три года»
Александр УСИК: «Это плохо. Очень плохо. Тебя хватит на два-три года»
08.07.2025, 12:40
Бокс
Известно, сколько заработает Мудрик, если его дисквалифицируют на 4 года
Известно, сколько заработает Мудрик, если его дисквалифицируют на 4 года
08.07.2025, 08:18 25
Футбол
Чисора посоветовал Усику ни в коем случае не драться против этого боксера
Чисора посоветовал Усику ни в коем случае не драться против этого боксера
08.07.2025, 09:18 3
Бокс
Морозюк назвал футболистов, которые были пассажирами в киевском Динамо
Морозюк назвал футболистов, которые были пассажирами в киевском Динамо
09.07.2025, 10:12
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал перспективного вингера и сына футболиста
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал перспективного вингера и сына футболиста
08.07.2025, 19:56 2
Футбол
Долгожданная битва. Определена первая пара 1/2 финала Уимблдона у мужчин
Долгожданная битва. Определена первая пара 1/2 финала Уимблдона у мужчин
08.07.2025, 21:50 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем