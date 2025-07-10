Хаби Алонсо назвал виновных в позорном фиаско Реала в ПСЖ

9 июля прошел матч 1/2 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Реал Мадрид (Испания).

Поединок прошел на стадионе Мет-Лайф Стедиум в Ист-Ратерфорде. Парижане разгромили мадридцев со счетом 4:0.

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После завершения матча тренер мадридцев Хаби Алонсо указал на ошибки Рауля Асенсио и Антонио Рюдигера, благодаря которым парижане забили два гола в первые десять минут.

«Вы устроили сегодня просто день подарков», – сказал Алонсо.

В финале клубного чемпионата мира ПСЖ сыграет с Челси.