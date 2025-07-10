Хаби Алонсо назвал виновных в позорном фиаско Реала в ПСЖ
Тренер указал на ошибки центральных защитников
9 июля прошел матч 1/2 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Реал Мадрид (Испания).
Поединок прошел на стадионе Мет-Лайф Стедиум в Ист-Ратерфорде. Парижане разгромили мадридцев со счетом 4:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
После завершения матча тренер мадридцев Хаби Алонсо указал на ошибки Рауля Асенсио и Антонио Рюдигера, благодаря которым парижане забили два гола в первые десять минут.
«Вы устроили сегодня просто день подарков», – сказал Алонсо.
В финале клубного чемпионата мира ПСЖ сыграет с Челси.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В решающем матче в Ист-Резерфорде 13 июля сыграют Челси и ПСЖ
9 июля Ига Свентек выбила Людмилу Самсонову, а Белинда Бенчич одолела Мирру Андрееву
Там тоже надар ли. Особенно Рюдигер