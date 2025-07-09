Камбек Новака. Джокович одолел итальянца в четвертьфинале Уимблдона-2025
Ноле в четырех сетах разобрался с Флавио Коболли и пробился в полуфинал мейджора
Сербский теннисист Новак Джокович (АТР 6) пробился в полуфинал Уимблдонского турнира 2025.
В четвертьфинале серб в четырех сетах переиграл представителя Италии Флавио Коболли (Италия, ATP 24) за 3 часа и 13 минут.
Уимблдон-2025. 1/4 финала
Флавио Коболли (Италия) [22] – Новак Джокович (Сербия) [6] – 7:6 (8:6), 2:6, 5:7, 4:6
Это была вторая встреча соперников. В 2024 году Ноле одолел Флавио в 1/16 финала Мастерса в Шанхае.
Следующим соперником Джоковича будет первая ракетка мира в мужском одиночного разряда Янник Синнер, который в своем четвертьфинальном поединке выбил Бена Шелтона.
Новак пробился в 52-й полуфинал на турнирах Grand Slam и 14-й на Уимблдоне. Джокович является семикратным победителем травяного мейджора.
Another one to add to the list 👊— Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2025
Novak Djokovic reaches his 14th #Wimbledon semi-final with a defiant comeback against Flavio Cobolli, winning 6-7(6), 6-2, 7-5, 6-4 on Centre Court 🤩
What a performance from the Serb 💥 pic.twitter.com/NMntCojSTH
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