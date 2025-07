Камбек Новака. Джокович одолел итальянца в четвертьфинале Уимблдона-2025

Сербский теннисист Новак Джокович (АТР 6) пробился в полуфинал Уимблдонского турнира 2025.

В четвертьфинале серб в четырех сетах переиграл представителя Италии Флавио Коболли (Италия, ATP 24) за 3 часа и 13 минут.

Уимблдон-2025. 1/4 финала

Флавио Коболли (Италия) [22] – Новак Джокович (Сербия) [6] – 7:6 (8:6), 2:6, 5:7, 4:6

Это была вторая встреча соперников. В 2024 году Ноле одолел Флавио в 1/16 финала Мастерса в Шанхае.

Следующим соперником Джоковича будет первая ракетка мира в мужском одиночного разряда Янник Синнер, который в своем четвертьфинальном поединке выбил Бена Шелтона.

Новак пробился в 52-й полуфинал на турнирах Grand Slam и 14-й на Уимблдоне. Джокович является семикратным победителем травяного мейджора.

