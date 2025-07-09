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  4. Камбек Новака. Джокович одолел итальянца в четвертьфинале Уимблдона-2025
Уимблдон
09 июля 2025, 21:39 | Обновлено 09 июля 2025, 22:44
965
1

Камбек Новака. Джокович одолел итальянца в четвертьфинале Уимблдона-2025

Ноле в четырех сетах разобрался с Флавио Коболли и пробился в полуфинал мейджора

09 июля 2025, 21:39 | Обновлено 09 июля 2025, 22:44
965
1
Камбек Новака. Джокович одолел итальянца в четвертьфинале Уимблдона-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Флавио Коболли и Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович (АТР 6) пробился в полуфинал Уимблдонского турнира 2025.

В четвертьфинале серб в четырех сетах переиграл представителя Италии Флавио Коболли (Италия, ATP 24) за 3 часа и 13 минут.

Уимблдон-2025. 1/4 финала

Флавио Коболли (Италия) [22] – Новак Джокович (Сербия) [6] – 7:6 (8:6), 2:6, 5:7, 4:6

Это была вторая встреча соперников. В 2024 году Ноле одолел Флавио в 1/16 финала Мастерса в Шанхае.

Следующим соперником Джоковича будет первая ракетка мира в мужском одиночного разряда Янник Синнер, который в своем четвертьфинальном поединке выбил Бена Шелтона.

Новак пробился в 52-й полуфинал на турнирах Grand Slam и 14-й на Уимблдоне. Джокович является семикратным победителем травяного мейджора.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Новак Джокович Флавио Коболли Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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vvm2068
Браво, Ноллє. Два кроки, але найважчі залишилися
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