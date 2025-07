Далеко от рекорда турнира. Сколько фанов посетили игру Флуминенсе – Челси?

Во вторник, 8 июля, прошел первый полуфинал клубного чемпионата мира между бразильским «Флуминенсе» и английским «Челси».

Победу в поединке одержал лондонский коллектив, который переиграл оппонента со счетом 2:0.

После финального свистка организаторы озвучили количество фанатов, посетивших матч. Этот поединок стал третьим по посещаемости на нынешнем турнире.

Рейтинг матчей КЧМ по посещаемости:

🏟️ Most attended matches at 🌎 FIFA Club World Cup (as of 8 July):



80,619 PSG 🇫🇷 - Atletico M. 🇪🇸

76,611 Real Madrid 🇪🇸 - B. Dortmund 🇩🇪

🆕 70,556 Chelsea 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 - Fluminense 🇧🇷

70,248 Real Madrid 🇪🇸 - Pachuca 🇲🇽

66,937 PSG 🇫🇷 - Bayern 🇩🇪

65,782 Chelsea 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 - Palmeiras 🇧🇷

65,574 PSG…