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Клубный чемпионат мира
09 июля 2025, 08:32 |
341
0

Далеко от рекорда турнира. Сколько фанов посетили игру Флуминенсе – Челси?

Первое место на этом КЧМ продолжает удерживать матч ПСЖ – «Атлетико»

09 июля 2025, 08:32 |
341
0
Далеко от рекорда турнира. Сколько фанов посетили игру Флуминенсе – Челси?
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 8 июля, прошел первый полуфинал клубного чемпионата мира между бразильским «Флуминенсе» и английским «Челси».

Победу в поединке одержал лондонский коллектив, который переиграл оппонента со счетом 2:0.

После финального свистка организаторы озвучили количество фанатов, посетивших матч. Этот поединок стал третьим по посещаемости на нынешнем турнире.

Рейтинг матчей КЧМ по посещаемости:

  • 80 619: ПСЖ – «Атлетико» – 4:0
  • 76 611: «Реал» – «Боруссия» – 3:2
  • 70 556: «Челси» – «Флуминенсе» – 2:0
  • 70 248: «Реал» – «Пачука» – 3:1
  • 66 937: ПСЖ – «Бавария» – 2:0
  • 65 782: «Челси» – «Палмейрас» – 2:1
  • 65 574: ПСЖ – «Интер» Майами – 4:0
  • 64 811: «РБ Зальцбург» – «Реал» – 0:3
  • 63 587: «Бавария» – «Бока Хуниорс» – 2:1
  • 62 415: «Реал» – «Аль-Хиляль» – 1:1
  • 62 149: «Реал» – «Ювентус» – 1:0
  • 60 927: «Аль-Ахли» – «Интер» Майами – 0:0
  • 60 914: «Интер» Майами – «Палмейрас» – 2:2
  • 60 914: «Фламенго» – «Бавария» – 2:4
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Флуминенсе статистика клубный чемпионат мира по футболу Челси
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
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