Далеко от рекорда турнира. Сколько фанов посетили игру Флуминенсе – Челси?
Первое место на этом КЧМ продолжает удерживать матч ПСЖ – «Атлетико»
Во вторник, 8 июля, прошел первый полуфинал клубного чемпионата мира между бразильским «Флуминенсе» и английским «Челси».
Победу в поединке одержал лондонский коллектив, который переиграл оппонента со счетом 2:0.
После финального свистка организаторы озвучили количество фанатов, посетивших матч. Этот поединок стал третьим по посещаемости на нынешнем турнире.
Рейтинг матчей КЧМ по посещаемости:
- 80 619: ПСЖ – «Атлетико» – 4:0
- 76 611: «Реал» – «Боруссия» – 3:2
- 70 556: «Челси» – «Флуминенсе» – 2:0
- 70 248: «Реал» – «Пачука» – 3:1
- 66 937: ПСЖ – «Бавария» – 2:0
- 65 782: «Челси» – «Палмейрас» – 2:1
- 65 574: ПСЖ – «Интер» Майами – 4:0
- 64 811: «РБ Зальцбург» – «Реал» – 0:3
- 63 587: «Бавария» – «Бока Хуниорс» – 2:1
- 62 415: «Реал» – «Аль-Хиляль» – 1:1
- 62 149: «Реал» – «Ювентус» – 1:0
- 60 927: «Аль-Ахли» – «Интер» Майами – 0:0
- 60 914: «Интер» Майами – «Палмейрас» – 2:2
- 60 914: «Фламенго» – «Бавария» – 2:4
🏟️ Most attended matches at 🌎 FIFA Club World Cup (as of 8 July):— Football Meets Data (@fmeetsdata) July 8, 2025
80,619 PSG 🇫🇷 - Atletico M. 🇪🇸
76,611 Real Madrid 🇪🇸 - B. Dortmund 🇩🇪
🆕 70,556 Chelsea 🏴 - Fluminense 🇧🇷
70,248 Real Madrid 🇪🇸 - Pachuca 🇲🇽
66,937 PSG 🇫🇷 - Bayern 🇩🇪
65,782 Chelsea 🏴 - Palmeiras 🇧🇷
65,574 PSG…
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