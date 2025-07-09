Далеко от рекорда турнира. Сколько фанов посетили игру Флуминенсе – Челси?

Во вторник, 8 июля, прошел первый полуфинал клубного чемпионата мира между бразильским «Флуминенсе» и английским «Челси».

Победу в поединке одержал лондонский коллектив, который переиграл оппонента со счетом 2:0.

После финального свистка организаторы озвучили количество фанатов, посетивших матч. Этот поединок стал третьим по посещаемости на нынешнем турнире.

Рейтинг матчей КЧМ по посещаемости:

80 619: ПСЖ – «Атлетико» – 4:0

76 611: «Реал» – «Боруссия» – 3:2

70 556: «Челси» – «Флуминенсе» – 2:0

70 248: «Реал» – «Пачука» – 3:1

66 937: ПСЖ – «Бавария» – 2:0

65 782: «Челси» – «Палмейрас» – 2:1

65 574: ПСЖ – «Интер» Майами – 4:0

64 811: «РБ Зальцбург» – «Реал» – 0:3

63 587: «Бавария» – «Бока Хуниорс» – 2:1

62 415: «Реал» – «Аль-Хиляль» – 1:1

62 149: «Реал» – «Ювентус» – 1:0

60 927: «Аль-Ахли» – «Интер» Майами – 0:0

60 914: «Интер» Майами – «Палмейрас» – 2:2

60 914: «Фламенго» – «Бавария» – 2:4