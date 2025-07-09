Тренер Синнера: Травма локтя? Его форхенд потерял около 10 км/ч в скорости
Даррен Кэхилл высказался о повреждении локтя Янника накануне матча 1/4 финала Уимблдона
Тренер первой ракетки мира в мужском одиночном разряде Янника Синнера Даррен Кэхилл прокомментировал травму локтя итальянца перед матчем 1/4 финала Уимблдона-2025:
«Мы тренировались в помещении и перекидывали ему мяч в течение 20–30 минут, чтобы он почувствовал его. Его форхенд потерял около 10 км/ч в скорости. Он будет в порядке, было здорово снова выйти на корт, а для него просто невозможно взять выходной».
7 июля Янник провел поединок четвертого раунда травяного мейджора против Григора Димитрова. Синнер уступал 0:2 по сетам и в третьей партии Димитров снялся из-за повреждения грудной мышцы. Сам же Янник получил травму локтя еще на старте поединка.
После завершения встречи появилась информация, что 8 числа Янник отправится на МРТ. Он его прошел, но результаты неизвестны. Команда итальянского теннисиста отменила открытую запланированную тренировку.
9 июля Синнер сыграет против американца Бена Шелтона в четвертьфинале Уимблдонского турнира. Ориентировочное время начала матча – 16:30 по Киеву.
Darren Cahill a @Tennis_Now:— Quindici Zero 🎾 (@quindicizero) July 8, 2025
"Ci siamo allenati al coperto e gli abbiamo passato la palla per 20/30 minuti, per fargliela sentire. Ha perso circa 10 km/h di velocità con il dritto.
Starà bene, è stato bello tornare in campo e per lui è impossibile prendersi un giorno di… pic.twitter.com/XS4nCpLIYh
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