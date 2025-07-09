Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Янник Синнер – Бен Шелтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
09 июля 2025, 06:47 |
25
0

Янник Синнер – Бен Шелтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Уимблдона-2025

09 июля 2025, 06:47 |
25
0
Янник Синнер – Бен Шелтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

9 июля пройдут матчи 1/4 финала Уимблдонского турнира 2025 в верхней части мужского одиночного разряда.

Ориентировочно в 16:30 на корт №1 выйдут Янник Синнер (Италия, ATP 1) и Бен Шелтон (США, ATP 10).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет седьмая встреча соперников. Счет 5:1 в пользу Янника.

Победитель противостояния в полуфинале поборется либо против Флавио Коболли, либо против Новака Джоковича.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Стало известно, когда восстановится Димитров после травмы на Уимблдоне-2025
Тренер Синнера: Травма локтя? Его форхенд потерял около 10 км/ч в скорости
Флавио Коболли – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Янник Синнер Бен Шелтон смотреть онлайн Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жена футболиста сборной Украины показала свою фигуру. Откровенные кадры
Футбол | 09 июля 2025, 00:48 1
Жена футболиста сборной Украины показала свою фигуру. Откровенные кадры
Жена футболиста сборной Украины показала свою фигуру. Откровенные кадры

Анастасия Конопля взорвала Instagram откровенными фото с отпуска

Стали известны первые участники Итоговых турниров ATP и WTA 2025 года
Теннис | 09 июля 2025, 07:35 0
Стали известны первые участники Итоговых турниров ATP и WTA 2025 года
Стали известны первые участники Итоговых турниров ATP и WTA 2025 года

Карлос Алькарас и Арина Соболенко квалифицировались на заключительные соревнования сезона

Известно, сколько заработает Мудрик, если его дисквалифицируют на 4 года
Футбол | 08.07.2025, 08:18
Известно, сколько заработает Мудрик, если его дисквалифицируют на 4 года
Известно, сколько заработает Мудрик, если его дисквалифицируют на 4 года
Челси может уничтожить карьеру Мудрика. Но пойдет ли на это?
Футбол | 08.07.2025, 08:55
Челси может уничтожить карьеру Мудрика. Но пойдет ли на это?
Челси может уничтожить карьеру Мудрика. Но пойдет ли на это?
Загнать в стойло. Определена первая полуфинальная пара Уимблдона у женщин
Теннис | 08.07.2025, 20:45
Загнать в стойло. Определена первая полуфинальная пара Уимблдона у женщин
Загнать в стойло. Определена первая полуфинальная пара Уимблдона у женщин
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Катастрофа для Клубного ЧМ. ФИФА пытается спасти матчи полуфиналов
Катастрофа для Клубного ЧМ. ФИФА пытается спасти матчи полуфиналов
07.07.2025, 19:10 14
Футбол
Историческое золото. Финляндия впервые выиграла Евролигу по волейболу
Историческое золото. Финляндия впервые выиграла Евролигу по волейболу
07.07.2025, 21:12
Волейбол
Чисора посоветовал Усику ни в коем случае не драться против этого боксера
Чисора посоветовал Усику ни в коем случае не драться против этого боксера
08.07.2025, 09:18 3
Бокс
ФИШЕР: «Реванш Усик – Дюбуа? Он его нокаутирует, это будет просто ад»
ФИШЕР: «Реванш Усик – Дюбуа? Он его нокаутирует, это будет просто ад»
07.07.2025, 00:40 1
Бокс
Анчелотти назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Анчелотти назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
07.07.2025, 06:50 3
Футбол
Легенда назвал вратаря Динамо, который был лучше Шовковского
Легенда назвал вратаря Динамо, который был лучше Шовковского
08.07.2025, 07:41 3
Футбол
ФОТО. Мудрик сидел в боксе украинской теннисистки на матче Уимблдона-2025
ФОТО. Мудрик сидел в боксе украинской теннисистки на матче Уимблдона-2025
07.07.2025, 17:57 4
Теннис
Обновлен рейтинг Золотого мяча перед суперматчем ПСЖ – Реал Мадрид
Обновлен рейтинг Золотого мяча перед суперматчем ПСЖ – Реал Мадрид
07.07.2025, 04:03
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем