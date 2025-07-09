Янник Синнер – Бен Шелтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

9 июля пройдут матчи 1/4 финала Уимблдонского турнира 2025 в верхней части мужского одиночного разряда.

Ориентировочно в 16:30 на корт №1 выйдут Янник Синнер (Италия, ATP 1) и Бен Шелтон (США, ATP 10).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет седьмая встреча соперников. Счет 5:1 в пользу Янника.

Победитель противостояния в полуфинале поборется либо против Флавио Коболли, либо против Новака Джоковича.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА