Уимблдон09 июля 2025, 06:47 |
25
0
Янник Синнер – Бен Шелтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Уимблдона-2025
09 июля 2025, 06:47 |
25
0
9 июля пройдут матчи 1/4 финала Уимблдонского турнира 2025 в верхней части мужского одиночного разряда.
Ориентировочно в 16:30 на корт №1 выйдут Янник Синнер (Италия, ATP 1) и Бен Шелтон (США, ATP 10).
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет седьмая встреча соперников. Счет 5:1 в пользу Янника.
Победитель противостояния в полуфинале поборется либо против Флавио Коболли, либо против Новака Джоковича.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 июля 2025, 00:48 1
Анастасия Конопля взорвала Instagram откровенными фото с отпуска
Теннис | 09 июля 2025, 07:35 0
Карлос Алькарас и Арина Соболенко квалифицировались на заключительные соревнования сезона
Футбол | 08.07.2025, 08:18
Футбол | 08.07.2025, 08:55
Теннис | 08.07.2025, 20:45
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.07.2025, 19:10 14
07.07.2025, 21:12
08.07.2025, 09:18 3
07.07.2025, 00:40 1
07.07.2025, 06:50 3
08.07.2025, 07:41 3
07.07.2025, 17:57 4
07.07.2025, 04:03