Экс-игрок Днепра-1 стал автором первого гола Лиги чемпионов 2025/26

Начался новый сезон Лиги чемпионов 2025/26. Автором первого гола в турнире этого года стал игрок Мальме Габриэл Бусанелло.

Бразилец отличился голом в матче Иберия 1999 – Мальме, который закончился победой шведского клуба со счетом 3:1.

Интересным фактом является то, что Бусанелло отличился результативным действием (ассист) и в первой игре прошлогодней еврокубковой кампании Мальме (матч против Карабаха).

Напомним, что Габриэл Бусанелло выступал за Днепр-1 в сезоне 2022/23.

