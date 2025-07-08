Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок Днепра-1 стал автором первого гола Лиги чемпионов 2025/26
Лига чемпионов
08 июля 2025, 23:42 |
245
0

Экс-игрок Днепра-1 стал автором первого гола Лиги чемпионов 2025/26

Бразильский защитник помог Мальме победить в первом квалификационном матче ЛЧ

08 июля 2025, 23:42 |
245
0
Экс-игрок Днепра-1 стал автором первого гола Лиги чемпионов 2025/26
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэл Бусанелло

Начался новый сезон Лиги чемпионов 2025/26. Автором первого гола в турнире этого года стал игрок Мальме Габриэл Бусанелло.

Бразилец отличился голом в матче Иберия 1999 – Мальме, который закончился победой шведского клуба со счетом 3:1.

Интересным фактом является то, что Бусанелло отличился результативным действием (ассист) и в первой игре прошлогодней еврокубковой кампании Мальме (матч против Карабаха).

Напомним, что Габриэл Бусанелло выступал за Днепр-1 в сезоне 2022/23.

По теме:
В квалификации ЛЧ боснийский чемпион получил солидный перевес в первой игре
Это важные изменения. УЕФА вводит новое правило в плей-офф еврокубков
Команда из Гибралтара одержала победу в квалификации Лиги чемпионов
Габриэл Бусанелло Мальме Иберия 1999 (Сабуртало) Лига чемпионов статистика Днепр-1
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Народный депутат Украины: «Я победил бы Усика и Джейка Пола»
Бокс | 08 июля 2025, 00:15 3
Народный депутат Украины: «Я победил бы Усика и Джейка Пола»
Народный депутат Украины: «Я победил бы Усика и Джейка Пола»

Жан Беленюк считает себя лучшим в борьбе

Украинцы с впечатляющим камбеком на тай-брейке победили Польшу в волейбол
Волейбол | 08 июля 2025, 17:22 0
Украинцы с впечатляющим камбеком на тай-брейке победили Польшу в волейбол
Украинцы с впечатляющим камбеком на тай-брейке победили Польшу в волейбол

Наша молодежка продолжает подготовку к квалификации Евроволея

Шахтер Донецк – Ильвес Тампере. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЕ
Футбол | 08.07.2025, 23:58
Шахтер Донецк – Ильвес Тампере. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЕ
Шахтер Донецк – Ильвес Тампере. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЕ
Александр УСИК: «Это плохо. Очень плохо. Тебя хватит на два-три года»
Бокс | 08.07.2025, 12:40
Александр УСИК: «Это плохо. Очень плохо. Тебя хватит на два-три года»
Александр УСИК: «Это плохо. Очень плохо. Тебя хватит на два-три года»
Лунин разозлил украинских фанов. Сказал на русском, а не на украинском
Футбол | 08.07.2025, 18:53
Лунин разозлил украинских фанов. Сказал на русском, а не на украинском
Лунин разозлил украинских фанов. Сказал на русском, а не на украинском
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный Леннокс Льюис дал совет Дюбуа перед боем с Усиком
Легендарный Леннокс Льюис дал совет Дюбуа перед боем с Усиком
07.07.2025, 00:02
Бокс
Украинец на Уимблдоне отказался отвечать на вопросы на украинском языке
Украинец на Уимблдоне отказался отвечать на вопросы на украинском языке
07.07.2025, 23:02 29
Теннис
Тибо КУРТУА: «Это очень плохая новость для Реала»
Тибо КУРТУА: «Это очень плохая новость для Реала»
07.07.2025, 07:56 3
Футбол
Анчелотти назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Анчелотти назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
07.07.2025, 06:50 3
Футбол
Обновлен рейтинг Золотого мяча перед суперматчем ПСЖ – Реал Мадрид
Обновлен рейтинг Золотого мяча перед суперматчем ПСЖ – Реал Мадрид
07.07.2025, 04:03
Футбол
ФИШЕР: «Реванш Усик – Дюбуа? Он его нокаутирует, это будет просто ад»
ФИШЕР: «Реванш Усик – Дюбуа? Он его нокаутирует, это будет просто ад»
07.07.2025, 00:40 1
Бокс
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
08.07.2025, 15:23
Бокс
Хаби АЛОНСО: «Найди себе новую команду, ты больше не будешь играть за Реал»
Хаби АЛОНСО: «Найди себе новую команду, ты больше не будешь играть за Реал»
07.07.2025, 08:26 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем