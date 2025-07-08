Лунин разозлил украинских фанов. Сказал на русском, а не на украинском
Андрей Лунин не смог правильно ответить на вопрос прес-службы Реала
Игроки «Реала», в том числе Андрей Лунин, снялись в видео накануне полуфинального матча клубного чемпионата мира против ПСЖ.
В ролике каждого из них попросили произнести слово «полуфинал» на родном языке.
Помимо Лунина, в видео приняли участие Винисиус Жуниор, Арда Гюлер, Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе, Лука Модрич, Антонио Рюдигер, Тибо Куртуа, Эдуардо Камавинга, Родриго и Давид Алаба.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Лунин вместо «півфінал» сказал «полуфинал», что вызвало негативную реакцию украинских болельщиков под постом с видео в X:
«Лунтик, «полуфинал» играется в пределах болот, а «півфінал» — во всём остальном цивилизованном мире».
«@AndreyLunin13, дружище, у тебя что-то с дикцией или с челюстью? Намекни, если что, потому что «півфінал» у тебя как-то плохо выходит», – и так далее.
🤔 How do you say semi-final in YOUR language? pic.twitter.com/lWz3FjMg2Q— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) July 8, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне пройдет большой поединок
Украину будут представлять 4 клуба: Динамо, Шахтер, Александрия, Полесье