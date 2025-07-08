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08 июля 2025, 18:53 | Обновлено 08 июля 2025, 18:57
879
1

Лунин разозлил украинских фанов. Сказал на русском, а не на украинском

Андрей Лунин не смог правильно ответить на вопрос прес-службы Реала

08 июля 2025, 18:53 | Обновлено 08 июля 2025, 18:57
879
1
Лунин разозлил украинских фанов. Сказал на русском, а не на украинском
X. Андрей Лунин

Игроки «Реала», в том числе Андрей Лунин, снялись в видео накануне полуфинального матча клубного чемпионата мира против ПСЖ.

В ролике каждого из них попросили произнести слово «полуфинал» на родном языке.

Помимо Лунина, в видео приняли участие Винисиус Жуниор, Арда Гюлер, Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе, Лука Модрич, Антонио Рюдигер, Тибо Куртуа, Эдуардо Камавинга, Родриго и Давид Алаба.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Лунин вместо «півфінал» сказал «полуфинал», что вызвало негативную реакцию украинских болельщиков под постом с видео в X:

«Лунтик, «полуфинал» играется в пределах болот, а «півфінал» — во всём остальном цивилизованном мире».

«@AndreyLunin13, дружище, у тебя что-то с дикцией или с челюстью? Намекни, если что, потому что «півфінал» у тебя как-то плохо выходит», – и так далее.

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Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
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protasov_lyopu_davai
русня одобряет. в том числе и мовные провокации на спирт.уа
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