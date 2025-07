Лунин разозлил украинских фанов. Сказал на русском, а не на украинском

Игроки «Реала», в том числе Андрей Лунин, снялись в видео накануне полуфинального матча клубного чемпионата мира против ПСЖ.

В ролике каждого из них попросили произнести слово «полуфинал» на родном языке.

Помимо Лунина, в видео приняли участие Винисиус Жуниор, Арда Гюлер, Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе, Лука Модрич, Антонио Рюдигер, Тибо Куртуа, Эдуардо Камавинга, Родриго и Давид Алаба.

Лунин вместо «півфінал» сказал «полуфинал», что вызвало негативную реакцию украинских болельщиков под постом с видео в X:

«Лунтик, «полуфинал» играется в пределах болот, а «півфінал» — во всём остальном цивилизованном мире».

«@AndreyLunin13, дружище, у тебя что-то с дикцией или с челюстью? Намекни, если что, потому что «півфінал» у тебя как-то плохо выходит», – и так далее.

🤔 How do you say semi-final in YOUR language? pic.twitter.com/lWz3FjMg2Q