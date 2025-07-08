Ждать не будет. Вратарь Барселоны не планирует оставаться в клубе
Иньяки Пенья находится в поисках нового коллектива
26-летний голкипер Иньяки Пенья принял окончательное решение относительно своего будущего в «Барселоне».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, вратарь готовится покинуть клуб, несмотря на контракт до лета 2026 года.
Иньяки решил не ждать шанса в клубе, особенно после перехода Жоана Гарсии и продления контракта Войцеха Щенсны.
На счету голкипера 45 матчей в составе каталонского клуба, в которых лишь в 11-ти поединках Пенья отыграл на ноль.
🚨👋🏻 Iñaki Peña, prepared to leave Barcelona this summer after Joan García’s arrival and also Szczesny’s extension.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 8, 2025
The goalkeeper, assessing new options ahead of move. pic.twitter.com/yfy3f2bgJA
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