Ждать не будет. Вратарь Барселоны не планирует оставаться в клубе

26-летний голкипер Иньяки Пенья принял окончательное решение относительно своего будущего в «Барселоне».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, вратарь готовится покинуть клуб, несмотря на контракт до лета 2026 года.

Иньяки решил не ждать шанса в клубе, особенно после перехода Жоана Гарсии и продления контракта Войцеха Щенсны.

На счету голкипера 45 матчей в составе каталонского клуба, в которых лишь в 11-ти поединках Пенья отыграл на ноль.

🚨👋🏻 Iñaki Peña, prepared to leave Barcelona this summer after Joan García’s arrival and also Szczesny’s extension.



The goalkeeper, assessing new options ahead of move. pic.twitter.com/yfy3f2bgJA