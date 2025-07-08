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Испания
08 июля 2025, 11:59 | Обновлено 08 июля 2025, 12:03
783
0

Ждать не будет. Вратарь Барселоны не планирует оставаться в клубе

Иньяки Пенья находится в поисках нового коллектива

08 июля 2025, 11:59 | Обновлено 08 июля 2025, 12:03
783
0
Ждать не будет. Вратарь Барселоны не планирует оставаться в клубе
Getty Images/Global Images Ukraine. Иньяки Пенья

26-летний голкипер Иньяки Пенья принял окончательное решение относительно своего будущего в «Барселоне».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, вратарь готовится покинуть клуб, несмотря на контракт до лета 2026 года.

Иньяки решил не ждать шанса в клубе, особенно после перехода Жоана Гарсии и продления контракта Войцеха Щенсны.

На счету голкипера 45 матчей в составе каталонского клуба, в которых лишь в 11-ти поединках Пенья отыграл на ноль.

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Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Марк-Андре тер Штеген Войцех Щенсны Иньяки Пенья трансферы трансферы Ла Лиги Фабрицио Романо Жоан Гарсия
Андрей Витренко Источник: Фабрицио Романо
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