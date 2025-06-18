ОФИЦИАЛЬНО. Барселона сделала первый летний трансфер
Жоан Гарсия стал игроком каталонского гранда
Испанский голкипер «Эспаньола» Жоан Гарсия стал игроком каталонской «Барселоны». Об этом «сине-гранатовые» сообщили в своих социальных сетях.
24-летний футболист стал игроком испанского гранда. Соглашение между сторонами рассчитано на 6 лет.
В прошедшем сезоне воспитанник «Эспаньола» провел 38 матчей на клубном уровне, 8 из которых – сухие, пропустил 51 гол. Веб-портал Tramsfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
Жоан Гарсия стал первым летним трансфером «Барселоны».
Ранее сообщалось о том, что МЮ хочет подписать одного из фаворитов ЗМ.
Catalan Product.— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 18, 2025
Barça Quality. pic.twitter.com/NEU33EV9GV
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