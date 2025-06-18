ОФИЦИАЛЬНО. Барселона сделала первый летний трансфер

Испанский голкипер «Эспаньола» Жоан Гарсия стал игроком каталонской «Барселоны». Об этом «сине-гранатовые» сообщили в своих социальных сетях.

24-летний футболист стал игроком испанского гранда. Соглашение между сторонами рассчитано на 6 лет.

В прошедшем сезоне воспитанник «Эспаньола» провел 38 матчей на клубном уровне, 8 из которых – сухие, пропустил 51 гол. Веб-портал Tramsfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Жоан Гарсия стал первым летним трансфером «Барселоны».

Ранее сообщалось о том, что МЮ хочет подписать одного из фаворитов ЗМ.