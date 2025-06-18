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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Барселона сделала первый летний трансфер
Испания
18 июня 2025, 15:12 |
669
0

ОФИЦИАЛЬНО. Барселона сделала первый летний трансфер

Жоан Гарсия стал игроком каталонского гранда

18 июня 2025, 15:12 |
669
0
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона сделала первый летний трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Гарсия

Испанский голкипер «Эспаньола» Жоан Гарсия стал игроком каталонской «Барселоны». Об этом «сине-гранатовые» сообщили в своих социальных сетях.

24-летний футболист стал игроком испанского гранда. Соглашение между сторонами рассчитано на 6 лет.

В прошедшем сезоне воспитанник «Эспаньола» провел 38 матчей на клубном уровне, 8 из которых – сухие, пропустил 51 гол. Веб-портал Tramsfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Жоан Гарсия стал первым летним трансфером «Барселоны».

Ранее сообщалось о том, что МЮ хочет подписать одного из фаворитов ЗМ.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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