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  4. МЮ хочет подписать одного из фаворитов ЗМ. Это будет трансферный рекорд
Англия
18 июня 2025, 14:55 |
625
2

МЮ хочет подписать одного из фаворитов ЗМ. Это будет трансферный рекорд

Рафинья может принести «Барселоне» 160 миллионов евро

18 июня 2025, 14:55 |
625
2
МЮ хочет подписать одного из фаворитов ЗМ. Это будет трансферный рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Английский «Манчестер Юнайтед» интересуется бразильским вингером каталонской «Барселоны» Рафиньей, сообщает испанское издание El Nacional.

По информации источника, «красные дьяволы» готовы заплатить за 28-летнего футболиста 160 миллионов евро, что станет рекордным трансфером в истории Английской Премьер-лиги даже при условии перехода Флориана Вирца в «Ливерпуль» за 150 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Рафинья провел 57 матчей на клубном уровне, отличившись 34 забитыми мячами и 25 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.

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Дмитрий Вус Источник: El Nacional
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Комментарии 2
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Victor673256ua
Питання, чи захоче сам Рафінья. Бо в МЮ, принаймні в наступному сезоні, буде важко на ЗМ претендувати 
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