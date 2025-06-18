МЮ хочет подписать одного из фаворитов ЗМ. Это будет трансферный рекорд

Английский «Манчестер Юнайтед» интересуется бразильским вингером каталонской «Барселоны» Рафиньей, сообщает испанское издание El Nacional.

По информации источника, «красные дьяволы» готовы заплатить за 28-летнего футболиста 160 миллионов евро, что станет рекордным трансфером в истории Английской Премьер-лиги даже при условии перехода Флориана Вирца в «Ливерпуль» за 150 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Рафинья провел 57 матчей на клубном уровне, отличившись 34 забитыми мячами и 25 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.