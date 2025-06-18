МЮ хочет подписать одного из фаворитов ЗМ. Это будет трансферный рекорд

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Рафинья может принести «Барселоне» 160 миллионов евро
Английский «Манчестер Юнайтед» интересуется бразильским вингером каталонской «Барселоны» Рафиньей, сообщает испанское издание El Nacional.
По информации источника, «красные дьяволы» готовы заплатить за 28-летнего футболиста 160 миллионов евро, что станет рекордным трансфером в истории Английской Премьер-лиги даже при условии перехода Флориана Вирца в «Ливерпуль» за 150 миллионов евро.
В сезоне 2024/25 Рафинья провел 57 матчей на клубном уровне, отличившись 34 забитыми мячами и 25 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.
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