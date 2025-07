Ньюкасл оформляет один из самых дорогих трансферов лета. Это экс-игрок МЮ

Шведский вингер «Ноттингем Форест» Антони Эланга вскоре перейдет в «Ньюкасл», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера 23-летнего футболиста составит 55 миллионов британских фунтов, что делает переход игрока одним из самых дорогих в летнее трансферное окно.

В сезоне 2024/25 Антони Эланга провел 43 матча на клубном уровне, отличившись 6 забитыми мячами и 12 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» в 42 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» отказался от трансфера Ильи Забарного.

