Килиан Мбаппе забил гол на КЧМ и установил рекорд

В четвертьфинальном матче клубного чемпионата мира мадридский «Реал» победил «Боруссию» со счетом 3:2.

Победный гол в матче забил Килиан Мбаппе.

Француз стал первым игроком в истории, который забил в 7 различных соревнованиях в течение одного сезона с мадридским «Реалом»:

Для Мбаппе этот гол стал уже 44-м за «Реал» в сезоне во всех турнирах. Это стало повторением рекорда для французских игроков из топ-4 европейских чемпионатов:

A stunning overhead kick goal from Kylian Mbappe sees Real Madrid into the Club World Cup semi-finals 😲👏 pic.twitter.com/nGWs6IMOUn