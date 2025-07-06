Гирасси присоединился к списку лучших бомбардиров КЧМ
Однако это не помогло Боруссии в матче против Реала
В матче четвертьфинала клубного чемпионата мира Реал победил Боруссию со счетом 3:2.
Боруссия проиграла впервые с апреля 2025 года (в матче против Барселоны), прервав свою беспроигрышную серию из 11 матчей.
Сэру Гирасси стал первым африканским футболистом, который забил 17 голов за сезон в международных клубных соревнованиях за европейский клуб (УЕФА плюс ФИФА).
Также гвинейский форвард стал одним из четырех лучших бомбардиров нынешнего КЧС:
4 – Анхель Ди Мария (Бенфика)
4 – Маркос Леонардо (Аль-Хиляль)
4 – Гонсало Гарсия (Реал)
4 – Серу Гирасси (Боруссия)
⚽️ GOAL! Guirassy converts the penalty!— DAZN Football (@DAZNFootball) July 5, 2025
Dortmund right back in it — calm under pressure from the spot 🟡⚫ pic.twitter.com/5D2EXIa8Qk
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