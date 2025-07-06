Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гирасси присоединился к списку лучших бомбардиров КЧМ
Клубный чемпионат мира
06 июля 2025, 04:22 | Обновлено 06 июля 2025, 07:23
382
0

Гирасси присоединился к списку лучших бомбардиров КЧМ

Однако это не помогло Боруссии в матче против Реала

06 июля 2025, 04:22 | Обновлено 06 июля 2025, 07:23
382
0
Гирасси присоединился к списку лучших бомбардиров КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче четвертьфинала клубного чемпионата мира Реал победил Боруссию со счетом 3:2.

Боруссия проиграла впервые с апреля 2025 года (в матче против Барселоны), прервав свою беспроигрышную серию из 11 матчей.

Сэру Гирасси стал первым африканским футболистом, который забил 17 голов за сезон в международных клубных соревнованиях за европейский клуб (УЕФА плюс ФИФА).

Также гвинейский форвард стал одним из четырех лучших бомбардиров нынешнего КЧС:

4 – Анхель Ди Мария (Бенфика)
4 – Маркос Леонардо (Аль-Хиляль)
4 – Гонсало Гарсия (Реал)
4 – Серу Гирасси (Боруссия)

По теме:
Мбаппе vs ПСЖ, Энрике vs Реал. Факты о предстоящем суперматче КЧМ
Мюллер сыграл последний матч за Баварию. Сколько успел выиграть трофеев?
ФОТО. Назван лучший игрок матча 1/4 финала КЧМ-2025 Реал – Боруссия
Боруссия Дортмунд Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу Реал - Боруссия Д Серу Гирасси статистика
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ярмоленко и Буяльский провели беседу и выбрали капитана Динамо
Футбол | 05 июля 2025, 21:22 0
Ярмоленко и Буяльский провели беседу и выбрали капитана Динамо
Ярмоленко и Буяльский провели беседу и выбрали капитана Динамо

Виталий Буяльский рассказал, что вингер также претендовал на капитанскую повязку

Назван лучший футболист в истории. Кто опередил Пеле и Марадону?
Футбол | 05 июля 2025, 23:48 2
Назван лучший футболист в истории. Кто опередил Пеле и Марадону?
Назван лучший футболист в истории. Кто опередил Пеле и Марадону?

Первое место занял Лионель Месси

Сетка плей-офф КЧМ-2025. Суперматч Реала: определены полуфинальные пары
Футбол | 06.07.2025, 06:30
Сетка плей-офф КЧМ-2025. Суперматч Реала: определены полуфинальные пары
Сетка плей-офф КЧМ-2025. Суперматч Реала: определены полуфинальные пары
ФОТО. Ужас и слезы. В матче ПСЖ – Бавария случился жуткий момент
Футбол | 05.07.2025, 20:03
ФОТО. Ужас и слезы. В матче ПСЖ – Бавария случился жуткий момент
ФОТО. Ужас и слезы. В матче ПСЖ – Бавария случился жуткий момент
Претендент на трансфер Забарного отказался от игрока сборной Украины
Футбол | 05.07.2025, 14:07
Претендент на трансфер Забарного отказался от игрока сборной Украины
Претендент на трансфер Забарного отказался от игрока сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
МИЛЕВСКИЙ: «Он – главная легенда Динамо, не Шевченко и не Ребров»
МИЛЕВСКИЙ: «Он – главная легенда Динамо, не Шевченко и не Ребров»
04.07.2025, 07:41 16
Футбол
Матч Ястремской в 1/16 финала Уимблдона прерван. Даяне нужен камбек
Матч Ястремской в 1/16 финала Уимблдона прерван. Даяне нужен камбек
05.07.2025, 13:59
Теннис
Туран указал украинцу на дверь. Тренер не видит игрока в Шахтере
Туран указал украинцу на дверь. Тренер не видит игрока в Шахтере
04.07.2025, 08:18 8
Футбол
Забарный – в ПСЖ. Украинский защитник в Париже не затеряется
Забарный – в ПСЖ. Украинский защитник в Париже не затеряется
04.07.2025, 09:04 11
Футбол
Ошибка, о которой пожалеют. Ямаль помешал Барселоне оформить трансфер
Ошибка, о которой пожалеют. Ямаль помешал Барселоне оформить трансфер
04.07.2025, 12:31
Футбол
УСИК: «Это единственный соперник в моей карьере, которого я не люблю»
УСИК: «Это единственный соперник в моей карьере, которого я не люблю»
04.07.2025, 01:08 1
Бокс
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
05.07.2025, 05:23
Бокс
Сенсация: чемпионка Aus Open 2025 вылетела с Уимблдона от 104-й ракетки
Сенсация: чемпионка Aus Open 2025 вылетела с Уимблдона от 104-й ракетки
04.07.2025, 17:35 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем