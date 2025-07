Гирасси присоединился к списку лучших бомбардиров КЧМ

В матче четвертьфинала клубного чемпионата мира Реал победил Боруссию со счетом 3:2.

Боруссия проиграла впервые с апреля 2025 года (в матче против Барселоны), прервав свою беспроигрышную серию из 11 матчей.

Сэру Гирасси стал первым африканским футболистом, который забил 17 голов за сезон в международных клубных соревнованиях за европейский клуб (УЕФА плюс ФИФА).

Также гвинейский форвард стал одним из четырех лучших бомбардиров нынешнего КЧС:

4 – Анхель Ди Мария (Бенфика)

4 – Маркос Леонардо (Аль-Хиляль)

4 – Гонсало Гарсия (Реал)

4 – Серу Гирасси (Боруссия)

⚽️ GOAL! Guirassy converts the penalty!



Dortmund right back in it — calm under pressure from the spot 🟡⚫ pic.twitter.com/5D2EXIa8Qk