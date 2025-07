5 июля проходит матч 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Реал Мадрид и Боруссия Дортмунд.

Коллективы играют на стадионе Мидоулэндс в городе Ист-Рутерфорд. Время начала встречи – 23:00 по Киеву.

На 10-й минуте 21-летний испанский форвард сливочных Гонсало Гарсия открыл счет в противостоянии. Ассист на него отдал Арда Гюлер.

Гарсия проводит пятый матч на этом КЧМ и в каждом отмечался голевым действием. На счету Гонсало уже четыре гола и один ассист.

ВИДЕО. Он покоряет КЧМ! Реал забил Боруссии Дортмунд уже на 10-й минуте

⚽ GONZALO GARCÍA STRIKES EARLY!



10th minute, 4th goal of the tournament — this young man is on fire! 🔥 pic.twitter.com/SWqxpqKQJj