ВИДЕО. Он покоряет КЧМ! Реал забил Боруссии Дортмунд уже на 10-й минуте
Гонсало Гарсия вывел сливочных вперед на старте четвертьфинального противостояния
5 июля проходит матч 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Реал Мадрид и Боруссия Дортмунд.
Коллективы играют на стадионе Мидоулэндс в городе Ист-Рутерфорд. Время начала встречи – 23:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 10-й минуте 21-летний испанский форвард сливочных Гонсало Гарсия открыл счет в противостоянии. Ассист на него отдал Арда Гюлер.
Гарсия проводит пятый матч на этом КЧМ и в каждом отмечался голевым действием. На счету Гонсало уже четыре гола и один ассист.
ВИДЕО. Он покоряет КЧМ! Реал забил Боруссии Дортмунд уже на 10-й минуте
⚽ GONZALO GARCÍA STRIKES EARLY!— DAZN Football (@DAZNFootball) July 5, 2025
10th minute, 4th goal of the tournament — this young man is on fire! 🔥 pic.twitter.com/SWqxpqKQJj
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Испанский тренер не хочет больше видеть Родриго
Энтони высказался о поединке на Уэмбли