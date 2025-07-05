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Клубный чемпионат мира
05 июля 2025, 23:17 | Обновлено 05 июля 2025, 23:18
586
0

ВИДЕО. Он покоряет КЧМ! Реал забил Боруссии Дортмунд уже на 10-й минуте

Гонсало Гарсия вывел сливочных вперед на старте четвертьфинального противостояния

05 июля 2025, 23:17 | Обновлено 05 июля 2025, 23:18
586
0
ВИДЕО. Он покоряет КЧМ! Реал забил Боруссии Дортмунд уже на 10-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine

5 июля проходит матч 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Реал Мадрид и Боруссия Дортмунд.

Коллективы играют на стадионе Мидоулэндс в городе Ист-Рутерфорд. Время начала встречи – 23:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 10-й минуте 21-летний испанский форвард сливочных Гонсало Гарсия открыл счет в противостоянии. Ассист на него отдал Арда Гюлер.

Гарсия проводит пятый матч на этом КЧМ и в каждом отмечался голевым действием. На счету Гонсало уже четыре гола и один ассист.

ВИДЕО. Он покоряет КЧМ! Реал забил Боруссии Дортмунд уже на 10-й минуте

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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