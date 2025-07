5 июля проходит матч 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Бавария (Германия).

Поединок проходит на стадионе Мерседес-Бенц Стедиум в Атланте. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Главным арбитром предстоящего противостояния является Энтони Тейлор из Англии.

В четвертьфинальном турнире победитель этой пары сыграет с «Боруссией» Дортмунд или «Реалом».

На 79-й минуте в матче был забит первый гол. Автором точного удара стал вингер «ПСЖ» Дезире Дуэ.

ВИДЕО. Перед концом матча ПСЖ – Бавария был забит первый гол

79' DÉSIRÉ DOUÉ!



Excellent finish into the bottom corner and PSG lead 1-0! pic.twitter.com/FGfPQY67Gh