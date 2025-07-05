Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Перед концом матча ПСЖ – Бавария был забит первый гол
Клубный чемпионат мира
05 июля 2025, 20:49 |
367
0

ВИДЕО. Перед концом матча ПСЖ – Бавария был забит первый гол

Отличился Дезире Дуэ

05 июля 2025, 20:49 |
367
0
ВИДЕО. Перед концом матча ПСЖ – Бавария был забит первый гол
Getty Images/Global Images Ukraine. Дезире Дуэ

5 июля проходит матч 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Бавария (Германия).

Поединок проходит на стадионе Мерседес-Бенц Стедиум в Атланте. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром предстоящего противостояния является Энтони Тейлор из Англии.

В четвертьфинальном турнире победитель этой пары сыграет с «Боруссией» Дортмунд или «Реалом».

На 79-й минуте в матче был забит первый гол. Автором точного удара стал вингер «ПСЖ» Дезире Дуэ.

ВИДЕО. Перед концом матча ПСЖ – Бавария был забит первый гол

По теме:
Огненная развязка с двумя удалениями. ПСЖ обыграл Баварию
Драма на Клубном ЧМ. Игроки ПСЖ получили 2 прямые красные за 10 минут
ВИДЕО. Как ПСЖ забил Баварии второй гол, играя с девятью футболистами
Дезире Дуэ Бавария клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ видео голов и обзор ПСЖ - Бавария
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Лунин расплакался на тренировке Реала. Андрей узнал о трагедии
Футбол | 05 июля 2025, 08:57 4
ФОТО. Лунин расплакался на тренировке Реала. Андрей узнал о трагедии
ФОТО. Лунин расплакался на тренировке Реала. Андрей узнал о трагедии

Украинский вратарь узнал о трагедии с Диогу Жотой

Винисиус ЖУНИОР: «Никогда не забуду того, что сказал мне Роналду»
Футбол | 04 июля 2025, 23:21 0
Винисиус ЖУНИОР: «Никогда не забуду того, что сказал мне Роналду»
Винисиус ЖУНИОР: «Никогда не забуду того, что сказал мне Роналду»

Бразильский футболист рассказал о своем разговоре с лидером сборной Португалии

Сенсация от Романо. Шахтер подпишет экс-игрока Барселоны и Флуминенсе
Футбол | 05.07.2025, 13:25
Сенсация от Романо. Шахтер подпишет экс-игрока Барселоны и Флуминенсе
Сенсация от Романо. Шахтер подпишет экс-игрока Барселоны и Флуминенсе
ФОТО. Ужас и слезы. В матче ПСЖ – Бавария случился жуткий момент
Футбол | 05.07.2025, 20:03
ФОТО. Ужас и слезы. В матче ПСЖ – Бавария случился жуткий момент
ФОТО. Ужас и слезы. В матче ПСЖ – Бавария случился жуткий момент
Индзаги вылетел. Бразильский Флуминенсе вышел в полуфинал клубного ЧМ
Футбол | 05.07.2025, 00:10
Индзаги вылетел. Бразильский Флуминенсе вышел в полуфинал клубного ЧМ
Индзаги вылетел. Бразильский Флуминенсе вышел в полуфинал клубного ЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Забарный – в ПСЖ. Украинский защитник в Париже не затеряется
Забарный – в ПСЖ. Украинский защитник в Париже не затеряется
04.07.2025, 09:04 9
Футбол
Победительница четырех турниров Grand Slam вылетела из Уимблдона-2025
Победительница четырех турниров Grand Slam вылетела из Уимблдона-2025
04.07.2025, 15:58 6
Теннис
УСИК: «Это единственный соперник в моей карьере, которого я не люблю»
УСИК: «Это единственный соперник в моей карьере, которого я не люблю»
04.07.2025, 01:08 1
Бокс
Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который победит Усика
Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который победит Усика
05.07.2025, 09:24
Бокс
Сенсация: чемпионка Aus Open 2025 вылетела с Уимблдона от 104-й ракетки
Сенсация: чемпионка Aus Open 2025 вылетела с Уимблдона от 104-й ракетки
04.07.2025, 17:35 2
Теннис
Туран указал на дверь 3 игрокам Шахтера. 2 из них играли за сборную Украины
Туран указал на дверь 3 игрокам Шахтера. 2 из них играли за сборную Украины
04.07.2025, 12:05 6
Футбол
Рома назвала цену на Довбика. Готовится невероятная сделка для украинца
Рома назвала цену на Довбика. Готовится невероятная сделка для украинца
03.07.2025, 22:25 3
Футбол
Уэйн РУНИ: «Этот футболист – номер один в истории и он лучше Роналду»
Уэйн РУНИ: «Этот футболист – номер один в истории и он лучше Роналду»
04.07.2025, 08:47 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем