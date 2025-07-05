ВИДЕО. Перед концом матча ПСЖ – Бавария был забит первый гол
Отличился Дезире Дуэ
5 июля проходит матч 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Бавария (Германия).
Поединок проходит на стадионе Мерседес-Бенц Стедиум в Атланте. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
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Главным арбитром предстоящего противостояния является Энтони Тейлор из Англии.
В четвертьфинальном турнире победитель этой пары сыграет с «Боруссией» Дортмунд или «Реалом».
На 79-й минуте в матче был забит первый гол. Автором точного удара стал вингер «ПСЖ» Дезире Дуэ.
ВИДЕО. Перед концом матча ПСЖ – Бавария был забит первый гол
79' DÉSIRÉ DOUÉ!— DAZN Football (@DAZNFootball) July 5, 2025
Excellent finish into the bottom corner and PSG lead 1-0! pic.twitter.com/FGfPQY67Gh
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