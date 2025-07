«Он жил мечтой каждого мужчины». Реакция фанов на гибель Диогу Жоты

Форвард «Ливерпуля и сборной Португалии Диогу Жота погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Автомобиль, в котором 28-летний футболист «Ливерпуля» находился со своим 26-летним братом Андре Силвой, слетел с дороги и загорелся.

За 10 дней до трагедии Диогу Жоту женился. У него осталось трое детей – Денис (2021 года рождения), Дуарте (2023) и дочь, которая родилась в прошлом году.

Гибелью Диого Жоты шокирован весь футбольный мир. Болельщики «Ливерпуля» несут к стадиону цветы, футболки с номером 20 и атрибутику клуба. Некоторым сложно поверить, что футболиста больше нет.

WelBeast: Мои мысли и молитвы со всем сообществом Ливерпуля. Такая трагическая утрата.

Fernando Trejos: Когда я узнаю о смерти молодого человека, меня охватывают чувства печали и вопросы «почему?», особенно когда у него остаются маленькие дети, которые не смогут расти, играя и смеясь со своим отцом. Покойся с миром, ДИОГУ ЖОТА, мастер, спасибо за твой футбол и твои голы!

Elon-G: Печальный день для футбольного сообщества, покойся с миром, Диогу Жота.

ACB90: Сердце замерло от смерти Диогу Жоты 😥Каждая минута нашей жизни – это дар Бога! Наслаждайтесь ею, каждый день говорите своим родителям, что вы их любите, своим друзьям, своему партнеру. Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня, потому что завтра может быть уже поздно!

Scanty SZN: Это ужасно. Это печально. Жизнь такая жестокая. Никто не знает, что будет завтра. Никто не может этого обещать.

agustista: Диогу Жота умирает. Он жил мечтой каждого мужчины, был чемпионом Премьер-лиги и своей сборной, а также женился на любимой женщине. И все это за два месяца.

guilherme: Что меня больше всего огорчает в смерти Диогу Жоты, так это то, что он недавно женился и оставил троих детей. Жизнь – это действительно мгновение.

Kath Sian: Совершенно ужасная новость о Диогу Жота. Мое сердце болит за его прекрасную семью. Такой ужасный шок.

Nick: В мире футбола бывают хорошие дни и плохие дни, а сегодня был один из самых трагических, потому что Диогу Жота, великий игрок «Ливерпуля», погиб... Наверняка в загробном мире его ждет подарок. Надеюсь, он упокоится с миром.

alice: Я все еще не могу поверить, что Диогу Жота умер, пожалуйста, верните его его семье. Это не может быть правдой.

Liverpool Football Club are devastated by the tragic passing of Diogo Jota.