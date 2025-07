АПЛ: «Футбол потерял чемпиона, которого будет вечно не хватать»

Английская Премьер-лига выступила с заявлением после обнародования информации о гибели игрока «Ливерпуля» Диогу Жоты и его брата Андре Силвы в автокатастрофе в провинции Самора.

«Все в Премьер-лиге шокированы и опустошены известием о трагической гибели Диогу Жота и его брата Андре.

Мы выражаем самые искренние соболезнования семье Диогу, его друзьям, футбольному клубу «Ливерпуль» и всем их поклонникам в это скорбное время.

Футбол потерял чемпиона, которого будет вечно не хватать. Мы будем продолжать поддерживать наших друзей и коллег в клубе», – написано на сайте лиги.

Everyone at the Premier League is shocked and devastated to learn of the tragic passing of Diogo Jota and his brother Andre. Our sincerest condolences go to Diogo’s family, friends, Liverpool FC, and all their supporters at this heartbreaking time. Football has lost a champion… pic.twitter.com/KG4coUHY1P