Динамо подтвердило, что Царенко продолжит выступления в Польше
У полузащитника продлена аренда еще на год в клуб Лехия Гданьск
Полузащитник Антон Царенко, права на которого принадлежат «Динамо», продолжит выступать на правах аренды в чемпионате Польши за «Лехию» из города Гданьск. Соглашение подтвердил пресс-служба киевского клуба.
Клубы подписали договор, согласно которому 21-летний футболист будет защищать цвета «Лехии» в течение следующего года – до конца июня 2026 года.
Антон выступал на правах аренды за команду из Гданьска с августа 2024 года.
В минувшем сезоне Царенко провёл за «Лехию» 30 матчей в чемпионате и Кубке Польши (1447 минут игрового времени), в которых забил два гола, отдал два ассиста, а также получил три предупреждения.
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