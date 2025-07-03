Динамо подтвердило, что Царенко продолжит выступления в Польше

Полузащитник Антон Царенко, права на которого принадлежат «Динамо», продолжит выступать на правах аренды в чемпионате Польши за «Лехию» из города Гданьск. Соглашение подтвердил пресс-служба киевского клуба.

Клубы подписали договор, согласно которому 21-летний футболист будет защищать цвета «Лехии» в течение следующего года – до конца июня 2026 года.

Антон выступал на правах аренды за команду из Гданьска с августа 2024 года.

В минувшем сезоне Царенко провёл за «Лехию» 30 матчей в чемпионате и Кубке Польши (1447 минут игрового времени), в которых забил два гола, отдал два ассиста, а также получил три предупреждения.