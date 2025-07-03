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Украина. Премьер лига
03 июля 2025, 02:43 | Обновлено 03 июля 2025, 03:12
23
0

Динамо подтвердило, что Царенко продолжит выступления в Польше

У полузащитника продлена аренда еще на год в клуб Лехия Гданьск

03 июля 2025, 02:43 | Обновлено 03 июля 2025, 03:12
23
0
Динамо подтвердило, что Царенко продолжит выступления в Польше
ФК Динамо. Антон Царенко

Полузащитник Антон Царенко, права на которого принадлежат «Динамо», продолжит выступать на правах аренды в чемпионате Польши за «Лехию» из города Гданьск. Соглашение подтвердил пресс-служба киевского клуба.

Клубы подписали договор, согласно которому 21-летний футболист будет защищать цвета «Лехии» в течение следующего года – до конца июня 2026 года.

Антон выступал на правах аренды за команду из Гданьска с августа 2024 года.

В минувшем сезоне Царенко провёл за «Лехию» 30 матчей в чемпионате и Кубке Польши (1447 минут игрового времени), в которых забил два гола, отдал два ассиста, а также получил три предупреждения.

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Динамо Киев трансферы аренда игрока чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Лехия Гданьск чемпионат Польши по футболу трансферы УПЛ Антон Царенко
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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