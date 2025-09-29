Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
Major League Soccer
Сергей Кривцов вспомнил момент на тренировке «Интер Майами»

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Кривцов

Бывший футболист сборной Украины Сергей Кривцов вспомнил эпизод с Лионелем Месси, который произошел на одной из тренировок «Интер Майами».

«Однажды так случилось... я, конечно, не хотел этого, но знаете – футбол контактный спорт. Я сильно наступил Месси на голень, до крови. Извинился, он ответил, что все нормально.

Жизнь перед глазами пробежала? Нет, просто представляю, как мой контракт расторгают, и я возвращаюсь домой», — сказал Кривцов.

Сергей Кривцов находится в статусе свободного агента – ранее «Интер Майами» объявил о прекращении сотрудничества с футболистом.

Major League Soccer (MLS) Лионель Месси Сергей Кривцов Интер Майами
Дмитрий Олейник Источник: Денис Бойко
Serhii P.
тепер може писати мемуари як грав в одній команді з Мессі 
DSH88
Мєсі гнида 
