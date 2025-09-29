Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
Сергей Кривцов вспомнил момент на тренировке «Интер Майами»
Бывший футболист сборной Украины Сергей Кривцов вспомнил эпизод с Лионелем Месси, который произошел на одной из тренировок «Интер Майами».
«Однажды так случилось... я, конечно, не хотел этого, но знаете – футбол контактный спорт. Я сильно наступил Месси на голень, до крови. Извинился, он ответил, что все нормально.
Жизнь перед глазами пробежала? Нет, просто представляю, как мой контракт расторгают, и я возвращаюсь домой», — сказал Кривцов.
Сергей Кривцов находится в статусе свободного агента – ранее «Интер Майами» объявил о прекращении сотрудничества с футболистом.
