Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал

Бывший футболист сборной Украины Сергей Кривцов вспомнил эпизод с Лионелем Месси, который произошел на одной из тренировок «Интер Майами».

«Однажды так случилось... я, конечно, не хотел этого, но знаете – футбол контактный спорт. Я сильно наступил Месси на голень, до крови. Извинился, он ответил, что все нормально.

Жизнь перед глазами пробежала? Нет, просто представляю, как мой контракт расторгают, и я возвращаюсь домой», — сказал Кривцов.

Сергей Кривцов находится в статусе свободного агента – ранее «Интер Майами» объявил о прекращении сотрудничества с футболистом.