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  4. УЕФА вспомнил Андрея Пятова как лучшего вратаря ЛЧ по сейву с пенальти
Лига чемпионов
02 июля 2025, 19:12 |
417
1

УЕФА вспомнил Андрея Пятова как лучшего вратаря ЛЧ по сейву с пенальти

А кто лучший бомбардир-пенальтист в истории Лиги чемпионов?

02 июля 2025, 19:12 |
417
1
УЕФА вспомнил Андрея Пятова как лучшего вратаря ЛЧ по сейву с пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Пятов

УЕФА перед началом нового сезона Лиги чемпионов опубликовал интересные факты о лучших пенальтистах в истории турнира.

Лучшими бомбардирами Лиги чемпионов по голам с одиннадцатиметровой отметки являются Роберт Левандовски и Криштиану Роналду, в активе которых по 19 реализованных пенальти.

  • 19 – Роберт Левандовски
  • 19 – Криштиану Роналду

В одном конкретном сезоне Лиги чемпионов двум игрокам удалось реализовать по 5 ударов «с точки».

  • 5 – Жоау Мариу (2022/23)
  • 5 – Гарри Кейн (2024/25)

Также УЕФА вспомнила и вратарей, которые имеют в своем активе наибольшее количество отраженных одиннадцатиметровых ударов. Приятно, что одним из двух лидеров данного рейтинга является украинский голкипер Андрей Пятов.

  • 5 – Андрей Пятов
  • 5 – Джо Харт
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Андрей Пятов Роберт Левандовски Криштиану Роналду Джо Харт Жоау Мариу Гарри Кейн Лига чемпионов пенальти статистика рекорд бомбардиры Шахтер Донецк
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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ivankondrat96
Роберт Левандовськи має всі шанси підняти планку
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