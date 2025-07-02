УЕФА вспомнил Андрея Пятова как лучшего вратаря ЛЧ по сейву с пенальти

УЕФА перед началом нового сезона Лиги чемпионов опубликовал интересные факты о лучших пенальтистах в истории турнира.

Лучшими бомбардирами Лиги чемпионов по голам с одиннадцатиметровой отметки являются Роберт Левандовски и Криштиану Роналду, в активе которых по 19 реализованных пенальти.

19 – Роберт Левандовски

19 – Криштиану Роналду

В одном конкретном сезоне Лиги чемпионов двум игрокам удалось реализовать по 5 ударов «с точки».

5 – Жоау Мариу (2022/23)

5 – Гарри Кейн (2024/25)

Также УЕФА вспомнила и вратарей, которые имеют в своем активе наибольшее количество отраженных одиннадцатиметровых ударов. Приятно, что одним из двух лидеров данного рейтинга является украинский голкипер Андрей Пятов.