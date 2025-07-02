УЕФА вспомнил Андрея Пятова как лучшего вратаря ЛЧ по сейву с пенальти
А кто лучший бомбардир-пенальтист в истории Лиги чемпионов?
УЕФА перед началом нового сезона Лиги чемпионов опубликовал интересные факты о лучших пенальтистах в истории турнира.
Лучшими бомбардирами Лиги чемпионов по голам с одиннадцатиметровой отметки являются Роберт Левандовски и Криштиану Роналду, в активе которых по 19 реализованных пенальти.
- 19 – Роберт Левандовски
- 19 – Криштиану Роналду
В одном конкретном сезоне Лиги чемпионов двум игрокам удалось реализовать по 5 ударов «с точки».
- 5 – Жоау Мариу (2022/23)
- 5 – Гарри Кейн (2024/25)
Также УЕФА вспомнила и вратарей, которые имеют в своем активе наибольшее количество отраженных одиннадцатиметровых ударов. Приятно, что одним из двух лидеров данного рейтинга является украинский голкипер Андрей Пятов.
- 5 – Андрей Пятов
- 5 – Джо Харт
What do you notice? 🧐#UCL pic.twitter.com/7nrG7gomRC— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) July 2, 2025
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