УЕФА вспомнил Андрея Пятова как лучшего вратаря ЛЧ по сейву с пенальти

УЕФА перед началом нового сезона Лиги чемпионов опубликовал интересные факты о лучших пенальтистах в истории турнира.

Лучшими бомбардирами Лиги чемпионов по голам с одиннадцатиметровой отметки являются Роберт Левандовски и Криштиану Роналду, в активе которых по 19 реализованных пенальти.

В одном конкретном сезоне Лиги чемпионов двум игрокам удалось реализовать по 5 ударов «с точки».

Также УЕФА вспомнила и вратарей, которые имеют в своем активе наибольшее количество отраженных одиннадцатиметровых ударов. Приятно, что одним из двух лидеров данного рейтинга является украинский голкипер Андрей Пятов.

