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  4. Ман Сити нацелен на продление контракта с одним из лидеров
Англия
02 июля 2025, 12:04 |
203
0

Ман Сити нацелен на продление контракта с одним из лидеров

Английский клуб намерен сохранить в своем составе Рубена Диаша

02 июля 2025, 12:04 |
203
0
Ман Сити нацелен на продление контракта с одним из лидеров
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Диаш

«Манчестер Сити» нацелен на переговоры по продлению контракта с португальским защитником Рубеном Диашем, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, английский гранд планирует продвинуться в переговорах в ближайшие несколько недель. Обе стороны хотят продолжить сотрудничество. Действующее соглашение между сторонами истекает летом 2027 года.

В прошедшем сезоне Рубен Диаш провел 44 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых не отличился ни одним результативными действием.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» нацелился на голкипера.

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Рубен Диаш Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Фабрицио Романо продление контракта
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
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