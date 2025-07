Ман Сити нацелен на продление контракта с одним из лидеров

«Манчестер Сити» нацелен на переговоры по продлению контракта с португальским защитником Рубеном Диашем, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, английский гранд планирует продвинуться в переговорах в ближайшие несколько недель. Обе стороны хотят продолжить сотрудничество. Действующее соглашение между сторонами истекает летом 2027 года.

В прошедшем сезоне Рубен Диаш провел 44 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых не отличился ни одним результативными действием.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» нацелился на голкипера.

🚨🔵 Manchester City are now set to discuss new contract with Rúben Dias.



The plan is to advance in talks in the next weeks, as @Jack_Gaughan reported.



Man City and Dias, planning to continue together. pic.twitter.com/hgzxgQKgbv