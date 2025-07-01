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  4. Гвардиола восхищен. Манчестер Сити нацелился на голкипера
Англия
01 июля 2025, 23:04 |
1180
2

Гвардиола восхищен. Манчестер Сити нацелился на голкипера

Яссин Буну привлекает внимание английского клуба

01 июля 2025, 23:04 |
1180
2
Гвардиола восхищен. Манчестер Сити нацелился на голкипера
Getty Images/Global Images Ukraine. Яссин Буну

Марокканский голкипер «Аль-Хиляля» Яссин Буну привлекает внимание «Манчестер Сити», сообщает Fichajes.

По информации источника, 34-летний вратарь впечатлил главного тренера «горожан» Пепа Гвардиолу в матче клубного чемпионата мира, по итогам которого клуб из Саудовской Аравии одолел манчестерский гранд со счетом 4:3. Сам футболист не закрывает дверь для возможного перехода.

В прошедшем сезон Яссин Буну провел 48 матчей на клубном уровне, из которых 16 – сухие, и пропустил 56 голов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5,5 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что лидер «Манчестер Сити» объяснил вылет своей команды из КЧМ от «Аль-Хиляля».

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Яссин Буну Манчестер Сити Аль-Хиляль Пеп Гвардиола трансферы трансферы АПЛ чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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Комментарии 2
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Victor673256ua
Вау ефект пройде і поступиться місцем здоровому глузду. Буну не молодий, хоча і з іншого боку і прихід Щенсни в Барселону виглядав дивно
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Serhii P.
Смішно, навіщо йому підстаркуватий голкіпер?
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