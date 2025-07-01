Гвардиола восхищен. Манчестер Сити нацелился на голкипера

Марокканский голкипер «Аль-Хиляля» Яссин Буну привлекает внимание «Манчестер Сити», сообщает Fichajes.

По информации источника, 34-летний вратарь впечатлил главного тренера «горожан» Пепа Гвардиолу в матче клубного чемпионата мира, по итогам которого клуб из Саудовской Аравии одолел манчестерский гранд со счетом 4:3. Сам футболист не закрывает дверь для возможного перехода.

В прошедшем сезон Яссин Буну провел 48 матчей на клубном уровне, из которых 16 – сухие, и пропустил 56 голов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5,5 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что лидер «Манчестер Сити» объяснил вылет своей команды из КЧМ от «Аль-Хиляля».