Гвардиола восхищен. Манчестер Сити нацелился на голкипера
Яссин Буну привлекает внимание английского клуба
Марокканский голкипер «Аль-Хиляля» Яссин Буну привлекает внимание «Манчестер Сити», сообщает Fichajes.
По информации источника, 34-летний вратарь впечатлил главного тренера «горожан» Пепа Гвардиолу в матче клубного чемпионата мира, по итогам которого клуб из Саудовской Аравии одолел манчестерский гранд со счетом 4:3. Сам футболист не закрывает дверь для возможного перехода.
В прошедшем сезон Яссин Буну провел 48 матчей на клубном уровне, из которых 16 – сухие, и пропустил 56 голов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5,5 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что лидер «Манчестер Сити» объяснил вылет своей команды из КЧМ от «Аль-Хиляля».
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