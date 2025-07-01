Лидер Ман Сити объяснил вылет своей команды из КЧМ от Аль-Хиляля

Португальский вингер «Манчестер Сити» Бернарду Силва отреагировал на поражение своей команды в матче против «Аль-Хиляля» (3:4), после которого «горожане» вылетели из клубного чемпионата мира.

«Нам не хватило концентрации, чуть больше организации при потере мяча, особенно в плане контроля переходов. Мы снова контролировали мяч, создали немало моментов — забили три, могли пять или шесть.

Все сводилось к контролю после потери мяча – не позволять им бежать. А они убегали слишком часто. С одним-двумя ремнями появлялось ощущение опасности.

Когда мы позволяем соперникам так свободно действовать, мы страдаем. И сегодня это вышло.

Разочарование великое, мы хотели пройти дальше, имели амбиции в этом турнире. Но это футбол — сегодня они были хорошими, мы не справились с тем, что должны были контролировать. Поздравляю их — достойная команда, сильные индивидуально, создали нам много проблем и заслужили победу», – сказал Силва.

Ранее свое мнение по поводу матча высказал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.