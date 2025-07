Двухкратная чемпионка Уимблдона провела последний матч на слэме в Лондоне

35-летняя чешская теннисистка Петра Квитова (WTA 572) провела последний на матч кортах Уимблдонского турнира.

В 1/64 финала чешка потерпела поражение от 10-й ракетки мира Эммы Наварро из США за 1 час и 2 минуты.

Уимблдон-2025. 1/64 финала

Петра Квитова (Чехия) [WC] – Эмма Наварро (США) [10] – 3:6, 1:6

Это была первая встреча соперниц.

Квитова завершит карьеру в 2025 году после Открытого чемпионата США. За карьеру Петра дважды выигрывала трофей на кортах Уимблдона (в 2011 и 2014 годах).

«Это место хранит самые лучшие мои воспоминания, которые я только могла пожелать. Я никогда не мечтала выиграть Уимблдон. А выиграла его дважды. Это нечто особенное. За всю мою карьеру у меня было не так много теннисных тренеров. Первым был мой отец, который сегодня здесь. Последним – мой муж. Я хочу поблагодарить их. Всех людей в моем боксе. И свою семью тоже», – сказала Петра после матча.

Наварро во втором круге поборется против победительницы противостояния Вероника Кудерметова – Чжу Линь.

To a two-time #Wimbledon champion, thank you for the memories, @Petra_Kvitova 💚💜 pic.twitter.com/EwIMs1PVMD