Французский баскетболист Виктор Вембаньяма, который представляет цвета клуба НБА «Сан-Антони Сперс», удивил болельщиков своими навыками в футболе.

Известный спортсмен вместе со знакомыми во время отдыха решил поиграть в футбол.

Виктор удачно выполнил удар со штрафного, положив мяч точно в девятку. Своим выстрелом Вембаньяма заставил партнеров по команде кричать от радости.

ВИДЕО. Точно в девятку. Звезда НБА показал мастерство в футболе

🤩🇫🇷 Pro basketball player Victor Wembanyama with this free-kick! He is 7 ft 3 in (2.21 m). ⛹️‍♂️⚽️ pic.twitter.com/RYMtYIPakY