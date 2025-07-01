ВИДЕО. Точно в девятку. Звезда НБА показал мастерство в футболе
Виктор Вембаньяма продемонстрировал, как правильно бить штрафные удары
Французский баскетболист Виктор Вембаньяма, который представляет цвета клуба НБА «Сан-Антони Сперс», удивил болельщиков своими навыками в футболе.
Известный спортсмен вместе со знакомыми во время отдыха решил поиграть в футбол.
Виктор удачно выполнил удар со штрафного, положив мяч точно в девятку. Своим выстрелом Вембаньяма заставил партнеров по команде кричать от радости.
ВИДЕО. Точно в девятку. Звезда НБА показал мастерство в футболе
🤩🇫🇷 Pro basketball player Victor Wembanyama with this free-kick! He is 7 ft 3 in (2.21 m). ⛹️♂️⚽️ pic.twitter.com/RYMtYIPakY— EuroFoot (@eurofootcom) June 30, 2025
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