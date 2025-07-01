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НБА
01 июля 2025, 11:59 | Обновлено 01 июля 2025, 12:11
220
0

ВИДЕО. Точно в девятку. Звезда НБА показал мастерство в футболе

Виктор Вембаньяма продемонстрировал, как правильно бить штрафные удары

01 июля 2025, 11:59 | Обновлено 01 июля 2025, 12:11
220
0
ВИДЕО. Точно в девятку. Звезда НБА показал мастерство в футболе
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Вембаньяма

Французский баскетболист Виктор Вембаньяма, который представляет цвета клуба НБА «Сан-Антони Сперс», удивил болельщиков своими навыками в футболе.

Известный спортсмен вместе со знакомыми во время отдыха решил поиграть в футбол.

Виктор удачно выполнил удар со штрафного, положив мяч точно в девятку. Своим выстрелом Вембаньяма заставил партнеров по команде кричать от радости.

ВИДЕО. Точно в девятку. Звезда НБА показал мастерство в футболе

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Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
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