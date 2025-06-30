Михалик рассказал, за что будет отвечать в Колоссе

Известный в прошлом футболист Тарас Михалик продолжит тренерскую карьеру в клубе УПЛ.

Бывший игрок национальной сборной Украины по футболу Тарас Михалик эксклюзивно для Sport.ua рассказал, как возник вариант с трудоустройством в «Колосе».

«Перед возвращением ковалевцев из отпуска мне позвонил главный тренер Руслан Костышин и предложил стать его помощником. Я долго не раздумывал и отправился в Ковалевку, ведь как раз начинался подготовительный сбор. Только попросил несколько дней, чтобы просто понаблюдать за занятиями, ведь после расформирования три года назад «Волыни», где также был ассистентом, тренерской деятельностью не занимался. Все же, постепенно адаптировался и дал согласие. За что буду отвечать? Больше сосредоточусь на игре защитников и в опорной зоне, тогда как еще один помощник Костышина – Олег Шелаев – больше будет уделять внимания полузащитникам.

Пересекались ли наши пути с Костышиным раньше? Да, в свое время даже вместе играли за киевский ЦСКА, потом я перешел в «Динамо», а он в «Днепр» и приходилось неоднократно быть соперниками. И только на ветеранском уровне снова начали выступать за одну команду.

Кстати, в «Колосе» подобрался очень интересный тренерский состав, ведь не только Шелаев и я выступали за сборную Украины, но и тренер по физподготовке Виталий Мандзюк.

Скрывать не буду: мне импонировал футбол в исполнении «Колоса» под руководством Костышина, когда акцент делался на компактности, скоростных маневрах, активности на флангах, разрезных передачах. «Колос» – это тренерская команда Костышина. А для меня приглашение в «Колос» – новый вызов, и со своей стороны вместе с другими ассистентами позаботимся, чтобы ковалевцы стали еще сильнее».

Ранее мы сообщали, что «Колос» прекратил сотрудничество с вратарем.