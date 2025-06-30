Украина. Премьер лига30 июня 2025, 14:58 | Обновлено 30 июня 2025, 15:01
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ОФИЦИАЛЬНО. Не продлили контракт. Колос прекратил сотрудничество с вратарем
Валентин Горох попрощался с клубом УПЛ
30 июня 2025, 14:58 | Обновлено 30 июня 2025, 15:01
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24-летний голкипер Валентин Горох официально покинул расположение клуба «Колос» Ковалевка по завершению срока действия контракта.
Вратарь перебрался в «Колос» летом 2023 года из «Александрии». В течение двух сезонов Горох сыграл всего пять поединков, сыграв однажды на ноль.
«Клуб благодарит Валентина за сотрудничество и желает всего наилучшего в дальнейшей карьере», – написал «Колос».
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