ОФИЦИАЛЬНО. Не продлили контракт. Колос прекратил сотрудничество с вратарем

24-летний голкипер Валентин Горох официально покинул расположение клуба «Колос» Ковалевка по завершению срока действия контракта.

Вратарь перебрался в «Колос» летом 2023 года из «Александрии». В течение двух сезонов Горох сыграл всего пять поединков, сыграв однажды на ноль.

«Клуб благодарит Валентина за сотрудничество и желает всего наилучшего в дальнейшей карьере», – написал «Колос».