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Украина. Премьер лига
30 июня 2025, 14:58 | Обновлено 30 июня 2025, 15:01
521
0

ОФИЦИАЛЬНО. Не продлили контракт. Колос прекратил сотрудничество с вратарем

Валентин Горох попрощался с клубом УПЛ

30 июня 2025, 14:58 | Обновлено 30 июня 2025, 15:01
521
0
ОФИЦИАЛЬНО. Не продлили контракт. Колос прекратил сотрудничество с вратарем
ФК Колос. Валентин Горох

24-летний голкипер Валентин Горох официально покинул расположение клуба «Колос» Ковалевка по завершению срока действия контракта.

Вратарь перебрался в «Колос» летом 2023 года из «Александрии». В течение двух сезонов Горох сыграл всего пять поединков, сыграв однажды на ноль.

«Клуб благодарит Валентина за сотрудничество и желает всего наилучшего в дальнейшей карьере», – написал «Колос».

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Валентин Горох чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка
Андрей Витренко Источник: ФК Колос Ковалевка
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