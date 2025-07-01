Бывший тренер Аякса возглавит топ-клуб Португалии. Им интересовался Шахтер

Итальянский специалист Франческо Фариоли определился с новым местом работы. В ближайшее время специалист возглавит португальский клуб «Порту».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, топ-клуб Португалии договорился с тренером о сотрудничестве – осталось закрепить общение подписанием документов.

Последним клубом Фариоли был амстердамский «Аякс», из которого тренера уволили в мае 2025 года. Коуч отработал с «Аяксом» полный сезон 2024/25, однако не выиграл с командой ни одного трофея.

Ранее в услугах Франческо был заинтересован донецкий «Шахтер», но украинский клуб остановился на кандидатуре Арда Турана.