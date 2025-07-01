Бывший тренер Аякса возглавит топ-клуб Португалии. Им интересовался Шахтер
Франческо Фариоли решил продолжить карьеру в «Порту»
Итальянский специалист Франческо Фариоли определился с новым местом работы. В ближайшее время специалист возглавит португальский клуб «Порту».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, топ-клуб Португалии договорился с тренером о сотрудничестве – осталось закрепить общение подписанием документов.
Последним клубом Фариоли был амстердамский «Аякс», из которого тренера уволили в мае 2025 года. Коуч отработал с «Аяксом» полный сезон 2024/25, однако не выиграл с командой ни одного трофея.
Ранее в услугах Франческо был заинтересован донецкий «Шахтер», но украинский клуб остановился на кандидатуре Арда Турана.
🚨🐉 Francesco Farioli, set to sign in as new FC Porto head coach later this week as documents are being prepared.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 30, 2025
Formal steps to follow soon with Italian head coach set for new chapter at Dragão.
Here we go, soon. 💙🇮🇹 pic.twitter.com/SjFxf5uP5H
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