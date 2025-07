Бывший тренер Аякса возглавит топ-клуб Португалии. Им интересовался Шахтер

Итальянский специалист Франческо Фариоли определился с новым местом работы. В ближайшее время специалист возглавит португальский клуб «Порту».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, топ-клуб Португалии договорился с тренером о сотрудничестве – осталось закрепить общение подписанием документов.

Последним клубом Фариоли был амстердамский «Аякс», из которого тренера уволили в мае 2025 года. Коуч отработал с «Аяксом» полный сезон 2024/25, однако не выиграл с командой ни одного трофея.

Ранее в услугах Франческо был заинтересован донецкий «Шахтер», но украинский клуб остановился на кандидатуре Арда Турана.

🚨🐉 Francesco Farioli, set to sign in as new FC Porto head coach later this week as documents are being prepared.



Formal steps to follow soon with Italian head coach set for new chapter at Dragão.



Here we go, soon. 💙🇮🇹 pic.twitter.com/SjFxf5uP5H