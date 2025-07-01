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  4. Бывший тренер Аякса возглавит топ-клуб Португалии. Им интересовался Шахтер
Португалия
01 июля 2025, 10:46 | Обновлено 01 июля 2025, 10:47
214
0

Бывший тренер Аякса возглавит топ-клуб Португалии. Им интересовался Шахтер

Франческо Фариоли решил продолжить карьеру в «Порту»

01 июля 2025, 10:46 | Обновлено 01 июля 2025, 10:47
214
0
Бывший тренер Аякса возглавит топ-клуб Португалии. Им интересовался Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine. Франческо Фариоли

Итальянский специалист Франческо Фариоли определился с новым местом работы. В ближайшее время специалист возглавит португальский клуб «Порту».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, топ-клуб Португалии договорился с тренером о сотрудничестве – осталось закрепить общение подписанием документов.

Последним клубом Фариоли был амстердамский «Аякс», из которого тренера уволили в мае 2025 года. Коуч отработал с «Аяксом» полный сезон 2024/25, однако не выиграл с командой ни одного трофея.

Ранее в услугах Франческо был заинтересован донецкий «Шахтер», но украинский клуб остановился на кандидатуре Арда Турана.

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Франческо Фариоли Порту чемпионат Португалии по футболу назначение тренера Фабрицио Романо Аякс
Андрей Витренко Источник: Фабрицио Романо
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