ОФИЦИАЛЬНО. Украинец сменил клуб в Португалии и будет выступать в элите

Португальский клуб Витория Гимараеш объявил о переходе украинского защитника Ореста Лебеденко. Деталей трансфера нет, но игрок подписал контракт на три года.

Витория минувший сезон в элитном дивизионе завершила на шестой позиции.

26-летний Лебеденко играл в составе Визилы во втором дивизионе чемпионата Португалии. Был признан лучшим левым защитником сезона. Может сыграть и в центре обороны.

В минувшем сезоне забил 3 гола и сделал 7 ассистов в 31 матче.