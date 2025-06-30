ОФИЦИАЛЬНО. Украинец сменил клуб в Португалии и будет выступать в элите
Лебеденко пошел на повышение
Португальский клуб Витория Гимараеш объявил о переходе украинского защитника Ореста Лебеденко. Деталей трансфера нет, но игрок подписал контракт на три года.
Витория минувший сезон в элитном дивизионе завершила на шестой позиции.
26-летний Лебеденко играл в составе Визилы во втором дивизионе чемпионата Португалии. Был признан лучшим левым защитником сезона. Может сыграть и в центре обороны.
В минувшем сезоне забил 3 гола и сделал 7 ассистов в 31 матче.
✨🇺🇦 #OrestLebedenko2028 pic.twitter.com/9KdEpBC0DN— Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) June 30, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua – о перестройке «красных» в связи с приходом самого дорогого немца в истории
Стуани остается в команде еще на сезон