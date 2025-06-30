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Португалия
30 июня 2025, 18:18 | Обновлено 30 июня 2025, 18:29
1142
0

ОФИЦИАЛЬНО. Украинец сменил клуб в Португалии и будет выступать в элите

Лебеденко пошел на повышение

30 июня 2025, 18:18 | Обновлено 30 июня 2025, 18:29
1142
0
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец сменил клуб в Португалии и будет выступать в элите
ФК Витория. Орест Лебеденко

Португальский клуб Витория Гимараеш объявил о переходе украинского защитника Ореста Лебеденко. Деталей трансфера нет, но игрок подписал контракт на три года.

Витория минувший сезон в элитном дивизионе завершила на шестой позиции.

26-летний Лебеденко играл в составе Визилы во втором дивизионе чемпионата Португалии. Был признан лучшим левым защитником сезона. Может сыграть и в центре обороны.

В минувшем сезоне забил 3 гола и сделал 7 ассистов в 31 матче.

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Витория Гимараеш Орест Лебеденко трансферы чемпионат Португалии по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Витория Гимарайнш
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