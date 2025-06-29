Англия снова выиграла молодежный чемпионат Европы дважды подряд

В финальном матче молодежного чемпионата Европы U-21 сборная Англии в дополнительное время победила сверстников из Германии со счетом 3:2 и стала четырехкратным чемпионом соревнований.

Молодежная сборная Англии во второй раз в своей истории выиграла два чемпионата Европы подряд:

1982 и 1984

2023 и 2025

Харви Эллиотт стал лишь третьим английским игроком, признанным лучшим на турнире:

1984 – Марк Гетели

2023 – Энтони Гордон

2025 – Харви Эллиотт

Элиотт отличился забитыми мячами на всех стадиях турнира: групповом этапе, четвертьфинале, полуфинале и финале.

Лишь одного гола не хватило Элиотту, чтобы сравняться по количеству забитых мячей на турнире с немцем Ником Вольтемаде:

6 – Ник Вольтемаде (Германия)

5 – Харви Эллиотт (Англия)