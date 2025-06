Англия снова выиграла молодежный чемпионат Европы дважды подряд

В финальном матче молодежного чемпионата Европы U-21 сборная Англии в дополнительное время победила сверстников из Германии со счетом 3:2 и стала четырехкратным чемпионом соревнований.

Молодежная сборная Англии во второй раз в своей истории выиграла два чемпионата Европы подряд:

Харви Эллиотт стал лишь третьим английским игроком, признанным лучшим на турнире:

Элиотт отличился забитыми мячами на всех стадиях турнира: групповом этапе, четвертьфинале, полуфинале и финале.

Лишь одного гола не хватило Элиотту, чтобы сравняться по количеству забитых мячей на турнире с немцем Ником Вольтемаде:

ENGLAND HAVE DONE IT! 🏆



They have won the U21 European Championships in back-to-back tournaments for the second time.



◉ 1982

◉ 1984

◉ 2023

◉ 2025



Only Spain and Italy (both 5) have won the tournament more times than the Young Lions (4). 🦁 pic.twitter.com/MtyrgGFSQe