Англия снова выиграла молодежный чемпионат Европы дважды подряд
Харви Эллиотт заслуженно стал лучшим игроком турнира
В финальном матче молодежного чемпионата Европы U-21 сборная Англии в дополнительное время победила сверстников из Германии со счетом 3:2 и стала четырехкратным чемпионом соревнований.
Молодежная сборная Англии во второй раз в своей истории выиграла два чемпионата Европы подряд:
- 1982 и 1984
- 2023 и 2025
Харви Эллиотт стал лишь третьим английским игроком, признанным лучшим на турнире:
- 1984 – Марк Гетели
- 2023 – Энтони Гордон
- 2025 – Харви Эллиотт
Элиотт отличился забитыми мячами на всех стадиях турнира: групповом этапе, четвертьфинале, полуфинале и финале.
Лишь одного гола не хватило Элиотту, чтобы сравняться по количеству забитых мячей на турнире с немцем Ником Вольтемаде:
- 6 – Ник Вольтемаде (Германия)
- 5 – Харви Эллиотт (Англия)
ENGLAND HAVE DONE IT! 🏆— Squawka (@Squawka) June 28, 2025
They have won the U21 European Championships in back-to-back tournaments for the second time.
◉ 1982
◉ 1984
◉ 2023
◉ 2025
Only Spain and Italy (both 5) have won the tournament more times than the Young Lions (4). 🦁 pic.twitter.com/MtyrgGFSQe
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