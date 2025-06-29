Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Англия снова выиграла молодежный чемпионат Европы дважды подряд
Англия
29 июня 2025, 12:02 | Обновлено 29 июня 2025, 12:03
182
0

Англия снова выиграла молодежный чемпионат Европы дважды подряд

Харви Эллиотт заслуженно стал лучшим игроком турнира

29 июня 2025, 12:02 | Обновлено 29 июня 2025, 12:03
182
0
Англия снова выиграла молодежный чемпионат Европы дважды подряд
Getty Images/Global Images Ukraine.

В финальном матче молодежного чемпионата Европы U-21 сборная Англии в дополнительное время победила сверстников из Германии со счетом 3:2 и стала четырехкратным чемпионом соревнований.

Молодежная сборная Англии во второй раз в своей истории выиграла два чемпионата Европы подряд:

  • 1982 и 1984
  • 2023 и 2025

Харви Эллиотт стал лишь третьим английским игроком, признанным лучшим на турнире:

  • 1984 – Марк Гетели
  • 2023 – Энтони Гордон
  • 2025 – Харви Эллиотт

Элиотт отличился забитыми мячами на всех стадиях турнира: групповом этапе, четвертьфинале, полуфинале и финале.

Лишь одного гола не хватило Элиотту, чтобы сравняться по количеству забитых мячей на турнире с немцем Ником Вольтемаде:

  • 6 – Ник Вольтемаде (Германия)
  • 5 – Харви Эллиотт (Англия)
По теме:
Англия U-21 – Германия U-21 – 3:2 (д.в.). Драма в финале Евро. Видео голов
Драма и триллер. Англия U-21 и Германия U-21 устроили зарубу в финале Евро
Англия U-21 – Германия U-21. Финал Евро-2025. Смотреть онлайн LIVE
Харви Эллиотт сборная Англии по футболу U-21 сборная Германии по футболу U-21 Евро-2025 U-21 статистика
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Ничего не будет». Европейский топ-клуб отказался от звезды сборной Украины
Футбол | 28 июня 2025, 22:33 44
«Ничего не будет». Европейский топ-клуб отказался от звезды сборной Украины
«Ничего не будет». Европейский топ-клуб отказался от звезды сборной Украины

Наполи не подпишет Георгия Судакова

Источник: к Динамо присоединится «очень классный» игрок
Футбол | 29 июня 2025, 08:52 9
Источник: к Динамо присоединится «очень классный» игрок
Источник: к Динамо присоединится «очень классный» игрок

Киевляне усилят центральную линию

ЛНЗ подписал сына легенды Карпат, выступающего за сборную Украины
Футбол | 29.06.2025, 08:42
ЛНЗ подписал сына легенды Карпат, выступающего за сборную Украины
ЛНЗ подписал сына легенды Карпат, выступающего за сборную Украины
Новичок УПЛ переманил известного коуча. Он отказался от другого варианта
Футбол | 29.06.2025, 10:29
Новичок УПЛ переманил известного коуча. Он отказался от другого варианта
Новичок УПЛ переманил известного коуча. Он отказался от другого варианта
Украина разгромила Швецию и вышла в финал Золотой Евролиги по волейболу
Волейбол | 28.06.2025, 21:30
Украина разгромила Швецию и вышла в финал Золотой Евролиги по волейболу
Украина разгромила Швецию и вышла в финал Золотой Евролиги по волейболу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Склоним головы. Тренер экс-первой ракетки Украины погиб под Бахмутом
Склоним головы. Тренер экс-первой ракетки Украины погиб под Бахмутом
27.06.2025, 09:00 1
Война
УАЙЛДЕР: «Я знал, что Усик сможет это сделать, я за него очень рад»
УАЙЛДЕР: «Я знал, что Усик сможет это сделать, я за него очень рад»
28.06.2025, 02:32 2
Бокс
Хаби АЛОНСО: «Мы хотим, чтобы он вернулся. Этот игрок входит в мои планы»
Хаби АЛОНСО: «Мы хотим, чтобы он вернулся. Этот игрок входит в мои планы»
27.06.2025, 12:13
Футбол
Назван лучший защитник в истории футбола. Он опередил Мальдини
Назван лучший защитник в истории футбола. Он опередил Мальдини
28.06.2025, 02:13 5
Футбол
Легионер отказал турецкому клубу ради киевского Динамо и Лиги чемпионов
Легионер отказал турецкому клубу ради киевского Динамо и Лиги чемпионов
28.06.2025, 12:25 6
Футбол
ФОТО. Знаменитый снукерист Ронни О'Салливан женился в 49 лет
ФОТО. Знаменитый снукерист Ронни О'Салливан женился в 49 лет
28.06.2025, 02:15
Снукер
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучшая игра вратаря, которую я видел»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучшая игра вратаря, которую я видел»
28.06.2025, 09:02 1
Футбол
Драма и триллер. Англия U-21 и Германия U-21 устроили зарубу в финале Евро
Драма и триллер. Англия U-21 и Германия U-21 устроили зарубу в финале Евро
29.06.2025, 00:38 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем