28 июня проходит матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Бенфика и Челси.

Коллективы играют на стадионе Банк оф Америка в городе Шарлот. Время начала встречи – 23:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 64-й минуте капитан пенсионеров Рис Джеймс прямым ударом со штрафного вывел свою команд вперед.

Джеймс поразил ближний угол ворота украинского голкипера орлов Анатолия Трубин.

Челси побеждает Бенфику 1:0. В четвертьфинале победителя противостояния ждет бразильский Палмейрас.

ВИДЕО. Ошибка Трубина? Рис Джеймс со штрафного вывел Челси вперед

