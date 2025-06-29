ВИДЕО. Ошибка Трубина? Рис Джеймс со штрафного вывел Челси вперед
Пенсионеры поразили ворота Бенфики на 64-й минуте матча 1/8 финала КЧМ-2025
28 июня проходит матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Бенфика и Челси.
Коллективы играют на стадионе Банк оф Америка в городе Шарлот. Время начала встречи – 23:00 по Киеву.
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На 64-й минуте капитан пенсионеров Рис Джеймс прямым ударом со штрафного вывел свою команд вперед.
Джеймс поразил ближний угол ворота украинского голкипера орлов Анатолия Трубин.
Челси побеждает Бенфику 1:0. В четвертьфинале победителя противостояния ждет бразильский Палмейрас.
ВИДЕО. Ошибка Трубина? Рис Джеймс со штрафного вывел Челси вперед
REECE JAMES!!! 🔥— DAZN Football (@DAZNFootball) June 28, 2025
Chelsea have their first goal of the afternoon ⚽
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #SLBCHE pic.twitter.com/n2vd5JMN0S
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