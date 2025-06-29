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  4. ВИДЕО. Ошибка Трубина? Рис Джеймс со штрафного вывел Челси вперед
Клубный чемпионат мира
29 июня 2025, 00:35 | Обновлено 29 июня 2025, 00:39
1508
4

ВИДЕО. Ошибка Трубина? Рис Джеймс со штрафного вывел Челси вперед

Пенсионеры поразили ворота Бенфики на 64-й минуте матча 1/8 финала КЧМ-2025

29 июня 2025, 00:35 | Обновлено 29 июня 2025, 00:39
1508
4
ВИДЕО. Ошибка Трубина? Рис Джеймс со штрафного вывел Челси вперед
Getty Images/Global Images Ukraine

28 июня проходит матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Бенфика и Челси.

Коллективы играют на стадионе Банк оф Америка в городе Шарлот. Время начала встречи – 23:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 64-й минуте капитан пенсионеров Рис Джеймс прямым ударом со штрафного вывел свою команд вперед.

Джеймс поразил ближний угол ворота украинского голкипера орлов Анатолия Трубин.

Челси побеждает Бенфику 1:0. В четвертьфинале победителя противостояния ждет бразильский Палмейрас.

ВИДЕО. Ошибка Трубина? Рис Джеймс со штрафного вывел Челси вперед

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видео голов и обзор Рис Джеймс Бенфика Челси Бенфика - Челси клубный чемпионат мира по футболу Анатолий Трубин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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saltim
Лоханулся Толик по полной. 
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+5
Петро Тесленко
Ні, не помилка Трубіна. Ви всього тенісний оглядач і очевидно не так розбираєтесь у футболі, як я експерт із досвідом
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+2
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antt
Побачив що вийшов з воріт та й використав це РІс.
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+1
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