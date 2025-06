ВИДЕО. Трубин совершил крутой сейв одной рукой в матче Бенфика – Челси

28 июня проходит матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Бенфика и Челси.

Коллективы играют на стадионе Банк оф Америка в городе Шарлот. Время начала встречи – 23:00 по Киеву.

Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе.

Весь первый тайм пенсионеры давали на португальский коллектив, но забить так и не сумели.

Отличную игру демонстрирует Трубин, в частности в эпизоде с ударом Марка Кукурельи – испанец пробил в ближний угол, а Анатолий парировал удар одной рукой.

Еще раньше в этом матче у Кукурельи был другой момент – испанец красиво положил одного защитника Бенфики на газон и пробил по воротам. Трубин не дотянулся, а мяч с линии ворот вынес Антониу Силва.

