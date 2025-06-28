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Клубный чемпионат мира
28 июня 2025, 23:52 | Обновлено 28 июня 2025, 23:53
549
0

ВИДЕО. Трубин совершил крутой сейв одной рукой в матче Бенфика – Челси

Анатолий проводит отличный матч против пенсионеров, орлы пока держатся – 0:0

28 июня 2025, 23:52 | Обновлено 28 июня 2025, 23:53
549
0
ВИДЕО. Трубин совершил крутой сейв одной рукой в матче Бенфика – Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

28 июня проходит матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Бенфика и Челси.

Коллективы играют на стадионе Банк оф Америка в городе Шарлот. Время начала встречи – 23:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе.

Весь первый тайм пенсионеры давали на португальский коллектив, но забить так и не сумели.

Отличную игру демонстрирует Трубин, в частности в эпизоде с ударом Марка Кукурельи – испанец пробил в ближний угол, а Анатолий парировал удар одной рукой.

Еще раньше в этом матче у Кукурельи был другой момент – испанец красиво положил одного защитника Бенфики на газон и пробил по воротам. Трубин не дотянулся, а мяч с линии ворот вынес Антониу Силва.

ВИДЕО. Трубин совершил крутой сейв одной рукой в матче Бенфика – Челси

ВИДЕО. Сейв Антониу Силвы после удара Кукурельи

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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