ВИДЕО. Трубин совершил крутой сейв одной рукой в матче Бенфика – Челси
Анатолий проводит отличный матч против пенсионеров, орлы пока держатся – 0:0
28 июня проходит матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Бенфика и Челси.
Коллективы играют на стадионе Банк оф Америка в городе Шарлот. Время начала встречи – 23:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе.
Весь первый тайм пенсионеры давали на португальский коллектив, но забить так и не сумели.
Отличную игру демонстрирует Трубин, в частности в эпизоде с ударом Марка Кукурельи – испанец пробил в ближний угол, а Анатолий парировал удар одной рукой.
Еще раньше в этом матче у Кукурельи был другой момент – испанец красиво положил одного защитника Бенфики на газон и пробил по воротам. Трубин не дотянулся, а мяч с линии ворот вынес Антониу Силва.
ВИДЕО. Трубин совершил крутой сейв одной рукой в матче Бенфика – Челси
Outra vez, Trubin 🔥— DAZN Portugal (@DAZNPortugal) June 28, 2025
🌎 @FIFACWC | @SLBenfica 0 x 0 @ChelseaFC@FIFACWC | 14 Junho - 13 Julho | Vê todos os jogos grátis em https://t.co/fpfuiyzIoG | #FIFACWC #TakeItToTheWorld
📲 Todos os jogos em direto e exclusivo na app DAZN. pic.twitter.com/uwLvmHzmrZ
ВИДЕО. Сейв Антониу Силвы после удара Кукурельи
2 VERY CLOSE CHANCES FOR MARC CUCURELLA AND COLE PALMER 😱— DAZN Football (@DAZNFootball) June 28, 2025
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #SLBCHE pic.twitter.com/mRJ1fNTkRl
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер – об игре Мануэля Нойера
Ноа Дарвих покинет клуб