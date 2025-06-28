Италия28 июня 2025, 13:31 | Обновлено 28 июня 2025, 13:38
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ОФИЦИАЛЬНО. Человек-аренда. Милан сообщил об уходе звездного португальца
Жоау Феликс в ближайшее время вернется в Лондон
28 июня 2025, 13:31 | Обновлено 28 июня 2025, 13:38
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Итальянский «Милан» официально объявил о завершении аренды 25-летнего португальца Жоау Феликса.
«Дьяволы» решили не выкупать контракт нападающего после шести месяцев сотрудничества.
Феликс вернется в Лондон, где позже присоединится к составу клуба «Челси», которому принадлежит договор Жоау.
«Всего наилучшего в будущем, Жоау», – написала пресс-служба «Милана».
Всего Феликс отбегал 21 поединок за «дьяволов», оформив три гола и один ассист.
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All the best for the future, João! 🍀— AC Milan (@acmilan) June 28, 2025
#SempreMilan pic.twitter.com/M2hKvBNvZY
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