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Италия
28 июня 2025, 13:31 | Обновлено 28 июня 2025, 13:38
698
1

ОФИЦИАЛЬНО. Человек-аренда. Милан сообщил об уходе звездного португальца

Жоау Феликс в ближайшее время вернется в Лондон

28 июня 2025, 13:31 | Обновлено 28 июня 2025, 13:38
698
1
ОФИЦИАЛЬНО. Человек-аренда. Милан сообщил об уходе звездного португальца
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Феликс

Итальянский «Милан» официально объявил о завершении аренды 25-летнего португальца Жоау Феликса.

«Дьяволы» решили не выкупать контракт нападающего после шести месяцев сотрудничества.

Феликс вернется в Лондон, где позже присоединится к составу клуба «Челси», которому принадлежит договор Жоау.

«Всего наилучшего в будущем, Жоау», – написала пресс-служба «Милана».

Всего Феликс отбегал 21 поединок за «дьяволов», оформив три гола и один ассист.

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Жоау Феликс Милан чемпионат Италии по футболу Серия A аренда игрока Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Андрей Витренко Источник: ФК Милан
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GloryUkraine
Прогнозували успішне майбутнє, а щось ніяк не виходить.
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