ОФИЦИАЛЬНО. Человек-аренда. Милан сообщил об уходе звездного португальца

Итальянский «Милан» официально объявил о завершении аренды 25-летнего португальца Жоау Феликса.

«Дьяволы» решили не выкупать контракт нападающего после шести месяцев сотрудничества.

Феликс вернется в Лондон, где позже присоединится к составу клуба «Челси», которому принадлежит договор Жоау.

«Всего наилучшего в будущем, Жоау», – написала пресс-служба «Милана».

Всего Феликс отбегал 21 поединок за «дьяволов», оформив три гола и один ассист.

All the best for the future, João! 🍀

