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Англия
28 июня 2025, 12:41 |
1171
0

Легендарный клуб намерен подписать защитника сборной Украины

«Милан» планирует усилить оборону и ведет переговоры о переходе Виталия Миколенко

28 июня 2025, 12:41 |
1171
0
Легендарный клуб намерен подписать защитника сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Защитник английского «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко может покинуть Премьер-лигу во время летнего трансферного окна.

В услугах 26-летнего футболиста заинтересован именитый итальянский клуб «Милан», который планирует усилить линию обороны накануне старта нового сезон.

Спортивный журналист Луи Жирарди сообщил, что клуб Серии А провел предварительные переговоры с «Эвертоном» и сделал первый официальный запрос о трансфере защитника. «Эвертон» пока не определился с будущим Миколенко и может рассмотреть его трансфер, если финансовое предложение устроит «ирисок».

В сезоне 2024/25 украинец провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. Ориентировочная стоимость защитника составляет 28 млн евро.

Контракт Виталия с «ирисками» истекает в июне 2026 года и уже зимой игрок сможет вести переговоры с другими клубами о предварительном соглашении.

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Эвертон Милан Виталий Миколенко трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Николай Титюк Источник: Aksam
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