Легендарный клуб намерен подписать защитника сборной Украины

Защитник английского «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко может покинуть Премьер-лигу во время летнего трансферного окна.

В услугах 26-летнего футболиста заинтересован именитый итальянский клуб «Милан», который планирует усилить линию обороны накануне старта нового сезон.

Спортивный журналист Луи Жирарди сообщил, что клуб Серии А провел предварительные переговоры с «Эвертоном» и сделал первый официальный запрос о трансфере защитника. «Эвертон» пока не определился с будущим Миколенко и может рассмотреть его трансфер, если финансовое предложение устроит «ирисок».

В сезоне 2024/25 украинец провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. Ориентировочная стоимость защитника составляет 28 млн евро.

Контракт Виталия с «ирисками» истекает в июне 2026 года и уже зимой игрок сможет вести переговоры с другими клубами о предварительном соглашении.