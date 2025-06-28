Голеадор из Колумбии. Спортинг определился с заменой Дьокереша
Нападающий «Альмерии» Луис Суарес стал главной целью «львов»
Лиссабонский «Спортинг» на фоне слухов об уходе форварда Виктора Дьекереша вышла на трансферный рынок в поисках замены шведу.
Португальский клуб остановился на кандидатуре колумбийского футболиста «Альмерии» Луиса Суареса.
По словам инсайдера Фабрицио Романо, Луис стал приоритетным трансфером для «львов» в случае ухода Виктора.
Контракт Суареса с «Альмерией» рассчитан еще на четыре сезона – до 2029 года.
Выступает за испанский коллектив Луис на протяжении последних двух лет. На счету колумбийца 79 матчей, 41 гол и 13 ассистов.
🚨🟢⚪️ EXCLUSIVE: Sporting CP want Luis Javier Suárez from Almeria as new striker when Gyökeres leaves the club.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2025
The Colombian striker is the priority target, top of the short list. 🇨🇴 pic.twitter.com/pKuhMCExXh
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