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  4. Голеадор из Колумбии. Спортинг определился с заменой Дьокереша
Португалия
28 июня 2025, 11:41 |
181
1

Голеадор из Колумбии. Спортинг определился с заменой Дьокереша

Нападающий «Альмерии» Луис Суарес стал главной целью «львов»

28 июня 2025, 11:41 |
181
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Голеадор из Колумбии. Спортинг определился с заменой Дьокереша
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Суарес

Лиссабонский «Спортинг» на фоне слухов об уходе форварда Виктора Дьекереша вышла на трансферный рынок в поисках замены шведу.

Португальский клуб остановился на кандидатуре колумбийского футболиста «Альмерии» Луиса Суареса.

По словам инсайдера Фабрицио Романо, Луис стал приоритетным трансфером для «львов» в случае ухода Виктора.

Контракт Суареса с «Альмерией» рассчитан еще на четыре сезона – до 2029 года.

Выступает за испанский коллектив Луис на протяжении последних двух лет. На счету колумбийца 79 матчей, 41 гол и 13 ассистов.

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Спортинг Лиссабон Альмерия Виктор Дьекереш чемпионат Португалии по футболу чемпионат Испании по футболу Луис Хавьер Суарес трансферы Фабрицио Романо
Андрей Витренко Источник: Фабрицио Романо
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Artem_Ponomar
враховуючи як Спортінг тримає Дьокереша то можливо і не побачимо цей трансфер
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