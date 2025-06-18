Реалу было предложено подписать топ-форварда. Хотят дуэт с Винисиусом

Мадридский «Реал» интересуется шведским нападающим лиссабонского «Спортинга» Виктором Дьекерешом, сообщает испанское издание Madrid-Barcelona.

По информации источника, королевскому клубу предложили подписать 27-летнего футболиста за 75 миллионов евро. Руководство считает игрока идеальным партнером для бразильского вингера Винисиуса Жуниора, но пока не согласилось на трансфер.

В сезоне 2024/25 Виктор Дьекереш провел 52 матча на клубном уровне, отличившись 54 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Виктором Дьекерешом интересуется «Ювентус».