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  4. Реалу было предложено подписать топ-форварда. Хотят дуэт с Винисиусом
Испания
18 июня 2025, 15:35 |
1095
0

Реалу было предложено подписать топ-форварда. Хотят дуэт с Винисиусом

Виктор Дьекереш может покинуть «Спортинг»

18 июня 2025, 15:35 |
1095
0
Реалу было предложено подписать топ-форварда. Хотят дуэт с Винисиусом
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Мадридский «Реал» интересуется шведским нападающим лиссабонского «Спортинга» Виктором Дьекерешом, сообщает испанское издание Madrid-Barcelona.

По информации источника, королевскому клубу предложили подписать 27-летнего футболиста за 75 миллионов евро. Руководство считает игрока идеальным партнером для бразильского вингера Винисиуса Жуниора, но пока не согласилось на трансфер.

В сезоне 2024/25 Виктор Дьекереш провел 52 матча на клубном уровне, отличившись 54 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Виктором Дьекерешом интересуется «Ювентус».

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Виктор Дьекереш Спортинг Лиссабон Реал Мадрид Винисиус Жуниор трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Португалии по футболу
Дмитрий Вус Источник
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